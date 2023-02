Videó: támadást indítottak az orosz tankok Vuhledárnál, de kellemetlen meglepetésbe futottak be

Az orosz haderő napok óta támadja Vuhledár térségét: tegnap nagy mennyiségű nehézfegyvert és harckocsit vetettek be a település környékén. Ukrán források szerint orosz katonák "százai" vesztek oda a támadásban - ezeket a számokat egyelőre érdemes fenntartásokkal kezelni.

Ugyanakkor kezdenek jönni a videók az összecsapásokról. Nagyon úgy néz ki, hogy az orosz haderőnek valóban komoly veszteségei vannak, többek közt legalább egy T-90S harckocsi - ez a T-90 harckocsicsalád export változata. Nagyon úgy néz ki, hogy a tank aknára futott, miközben korábban aknára futott baráti harckocsik roncsai mellett próbál elhaladni.

: Three Russian tanks were destroyed/damaged near Vuhledar, Oblast - apparently by running over anti-tank landmines. #Ukraine

A linkelt videó vágott változat, az eredetin az is látszik, hogy az egyik harckocsi kezelője lángokba borulva menekül a roncsoktól.

A térségben napok óta heves harcok zajlanak, az orosz haderő folyamatosan próbál áttörni a tüzérség és páncéltörő fegyverek által védett frontvonalon, eddig egyelőre részleges sikereket elérve.

Ukraines 72nd Mechanized Brigade has destroyed three Russian BMP-3s and two T-80s near Vuhledar today using Javelin ATGMs. Imagine the footage we will get when dozens of Leopard 2s and Bradley IFVs enter the battlefield. pic.twitter.com/Jxo13qVKMW