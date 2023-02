Erre a NATO sem számított: egyszerűen túlságosan eldurvult az ukrajnai háború

„Egyszerűen elképesztő a háború terjedelme. Az ukránoknak 37 fronton harcoló dandárjuk van, plusz több tucat területvédelmi dandárjuk. Az oroszok majdnem 2000 tankot vesztettek. Átlagosan, a lassú és gyors napokat is számolva, az oroszok több mint napi 20 000 tüzérségi lőszert használnak el” – fogalmazott Christopher Cavioli, a NATO európai parancsnoka (SACEUR) egy svéd konferencián.

A háború mérete sokkal nagyobb, mint amire a közelmúltban terveztünk. De valós és együtt kell élnünk vele”

– tette hozzá a tábornok.

Rávilágított: a NATO-nak fontos tanulság, hogy szükséges egy megfelelően rugalmas és jól működő ipari bázis, mellyel a hadiipart támogatni lehet. Egyszerre kritizálta azokat is, akik úgy gondolták sokáig, hogy a „puha,” politikai jellegű befolyás már többet ér, mint a katonai erő.

Arról is beszélt, hogy szerinte Ukrajna bebizonyította, hogy a „precízióval le lehet győzni a tömegeket,” viszont időbe telik, hogy a minőség felülkerekedjen a mennyiségen. Szerinte nem minden ország esetén „áll fenn a megfelelő időkeret rendelkezésre.”

A Business Insider szerint ezzel a NATO-vezető lényegében elismerte, hogy nem biztos, hogy a balti országokat meg tudnák védeni, ha Oroszország támadást indítana.

Végül Cavioli arra is reflektált, hogy bár Oroszország nincs olyan helyzetben most, hogy szembe tudjon szállni a NATO-val, a NATO is túlságosan támaszkodik az Egyesült Államok segítségére, a tagállamok jelentős része pedig „nem rendelkezik kellően mély fegyverarzenállal.”