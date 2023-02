Orbán Viktor: ez a háború nem ér véget egyhamar

Orbán Viktor a rövid videóban kijelentette: meghallgatták Ukrajna elnökét és ez alapján

nyilvánvaló, hogy ez a háború elhúzódik, nem számolhatunk azzal, hogy hamarosan véget ér.

"Miután elhúzódik, mi továbbra is segíteni fogjuk humanitárius eszközökkel az ukránokat, de fegyvereket továbbra sem szállítunk" - tette hozzá a miniszterelnök.

Emlékeztetett arra is, hogy Magyarország a történetének legnagyobb humanitárius segítségét nyújtotta az elmúlt évben Ukrajnának. Elmondása szerint több mint egymillió menekültet engedett át Magyarország a határon, akik Ukrajnából érkeztek.

Majd megismételte a magyar kormány régóta hangoztatott álláspontját, hogy a minél gyorsabb tűzszünet, a béketárgyalások és egy tartós békét eredményező rendezés a magyar érdek. "Életet menteni csak békével és tűzszünettel lehet, a béke pártján állnak" - jelezte.

Már Brüsszelbe történő kiérkezése előtt hasonlóképp üzenet hivatalos Twitter-csatornáján a magyar kormányfő.

