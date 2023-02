Házkutatást tartott az FBI Mike Pence-nél, Donald Trump volt elnök alelnökénél, minősített iratokat keresve – tudta meg a Reuters.

A lap kitért arra, hogy a múlt hónapban már találtak titkosított iratokat Mike Pence házában. A dokumentumokat a volt alelnök már akkor átadta az FBI-nál.

Most a szövetségi hivatal saját maga is átvizsgálja Pence házát, ahogy tette ezt nemrég Donald Trump volt és Joe Biden jelenlegi elnöknél is. Mindkét politikusnál fedeztek fel minősített iratokat, melyeket nem lett volna szabad hazavinniük.

Címlapkép: Whitehouse.gov