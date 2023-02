Minden jel szerint megindult az orosz offenzíva a Donbaszban, lemondott a moldovai kormány - Háborús híreink pénteken

Portfolio 2023. február 10. 13:23

Folyamatosan érkeznek a hírek arról, hogy Oroszország megindíthatta a tavaszra várt kelet-ukrajnai offenzívát az ország keleti területeiben: folyamatosak a drón és rakétatámadások Ukrajna területén, az ukrán vezérkar szerint több Tu-95-ös orosz nehézbombázó is a levegőbe emelkedett. A délelőtti órákban Moldova is jelezte azt, hogy egy orosz cirkálórakéta megsértette az ország légterét, ezután nem sokkal pedig lemondott az ország kormánya. Az ukrán hírszerzés szerint egy rakéta a román légtérbe is belépett, Bukarest ezt az állítást azonban hivatalosan is cáfolta. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.