Ukrajna szupermodern vadászgépekre vágyik – 5 ok, ami nagyon megnehezíti a fegyverek átadását

Ukrajna a háború kirobbanása óta lényegében folyamatosan kéri a nyugati hatalmakat arra, hogy az országnak adott fegyverszállítmányokba foglalja bele a különféle harci repülőket. Mára már szinte biztosra lehet tudni azt, hogy Lengyelország (és valószínűleg Csehország) MIG-29-es vadászbombázókat adott már Kijevnek, arra azonban, hogy modern nyugati gépek is érkezzenek az országba, meglehetősen kevés az esély. Itt van öt ok arra, hogy miért.

Érzékeny technológia

Kijev kifejezetten csinos listát állított össze azokról a géptípusokról, amelyeket meg szeretne kapni. Ebbe a listába bátran beleírták az amerikai gyártmányú F-35 Lightning II-es vadászbombázókat is, holott szinte biztosra lehet mondani azt, hogy ilyen gépeket semelyik használó ország sem fog adni Ukrajnának.

Ennek egyik legfőbb oka (a gépek borsos ára mellett) egyszerűen az, hogy az F-35 jelenleg a világ legmodernebb, ötödik generációs vadászbombázója. A 2015-ben szolgálatba állított gép olyan modern technikai megoldásokkal van felszerelve, amelyekkel Oroszország csak nagyon korlátozott mértékben rendelkezik, arra pedig, hogy a gépek orosz kézre kerüljenek sehol nincs akkora esélye, mint Ukrajnában.

Az Egyesült Államok légierejének F-35A Lightning II-es vadászbombázója. Forrás: Wikimedia Commons

Maga a Lightning II rendkívül modern gép ugyan, de semmi nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a pilóták hibájából, vagy az orosz légvédelem ténykedése következtében olyan területen zuhanjanak le, melyet Moszkva ellenőriz. Ehhez hozzájön az, hogy hiába a 2014 óta folyamatosan zajló ukrán tisztogatás, lehetetlen garantálni azt, hogy a gépekhez ne férjenek hozzá orosz szolgálatban álló kémek.

Az Egyesült Államok számára minden bizonnyal rendkívül kellemetlen lenne az, ha a fegyvereket az orosz hadvezetés a jelenleginél jobban meg tudná ismerni, hiszen az erények, és gyengeségek ismeretében sokkal könnyebb megfelelő válaszlépéseket tenni.

Az Egyesült Államok légierejének F-16 Fighting Falcon vadászbombázója. Forrás: Wikimedia Commons

A technológia ellenséges kézre kerülése egyébként a kevésbé modern, negyedik generációs gépek körében is visszatartó tényező. Érdemes tényként kezelni azt, hogy az olyan nyugati gépek, mint az Eurofighter Typhoon, vagy az F-16-os fejlesztésénél is jelen voltak a keleti-blokk ipari kémjei, az azonban valószínű, hogy Moszkva nem ismeri ezeknek a fegyvereknek minden képességét (ahogy a nyugati hatalmak is gyakran találgatnak a modernebb orosz gépekről), így amennyiben a fent megjelölt módok egyikén orosz kézre kerülnek az eszközök, úgy az orosz hadvezetés könnyebben felkészülhet az ellenük való harcra is.

Drágák

A vadászgépek a konvencionális hadviselés legdrágább fegyverei közé tartoznak. A bonyolult elektronikával, radarrendszerekkel, fegyverzettel ellátott gépek gyártási költsége többszöröse a legtöbb más fegyverének.

Egyszerű példával élve: a világ egyik legmodernebb harckocsijának számító, német gyártmányú Leopard 2A7-es a gyárból frissen kigurulva megközelítőleg 14-19 millió dollár értéket képvisel. Ezzel szemben az ukrán „bevásárlólistán” szereplő legrégebbi gép, a ’70-es évek végén kifejlesztett Panavia Tornado használtan nagyjából 40 millió dollárba kerül, míg a legendásan nagy árkilengéssel „gazdára találó” F-16-osok (melyek egyik legfőbb előnye a korábbi F-15-ösökkel szemben a költséghatékonysága) is átlagosan 40-60 millió dollár körül találnak gazdára, és ezek a variánsok meglehetősen gyenge felszereltséggel bírnak.

A német Luftwaffe Panavia Tornado vadászbombázója felszállás közben. Forrás: Ronnie Macdonald via Wikimedia Commons

Az természetesen valószínűtlen, hogy Ukrajnának fizetnie kellene a fegyverekért, amennyiben azonban az ilyen gépekkel rendelkező országok vezetése figyelembe veszi azt, hogy a gépek magas fokú hatékonysága az ukrajnai háborúban koránt sem garantált, úgy valószínűleg el fognak gondolkodni a vadászbombázók leszállításán.

Ki kell képezni a pilótákat

Mind az ukrán, mind a nyugati szakértők egyetértenek abban, hogy egy egyébként tapasztalt, szovjet gyártmányú gépeket ismerő pilóta átképzése a nyugati gyártmányú gépekre minimum három hónapot vesz igénybe. Ismét a Leopard 2-es harckocsikat példának hozva: egy finn sorkatona megközelítőleg két hét alatt tanulja meg kezelni a páncélosát. Ettől függetlenül a három hónapos időintervallum alapvetően nem tűnik hosszú időnek, ez azonban ahogy fentebb említettük azokra a katonákra vonatkozik, akik egyébként profin tudják kezelni a hiperszonikus gépeket.

Nem lehet biztosra tudni azt, hogy az ukrán légierő mennyi pilótát veszített a harcokban, az azonban szinte biztos, hogy nem rendelkezik az áhított háromszáz gép repüléséhez szükséges állománnyal. Amennyiben Kijev újonc pilótákat küld nyugatra kiképzésre, úgy ezek a katonák ideális esetben 12-18 hónapig tanulják a gépek kezelését. Vészhelyzet esetén le lehet rövidíteni ezt a folyamatot hat hónapra, de ez biztosan meg fog látszódni a pilóták teljesítményén is.

A francia légierő D'assault Rafale gépe. Forrás: Tim Felce via Wikimedia Commons

A teljesítmény pedig kulcsfontosságú:

a világ legtöbb vadászgép pilótája a kiképzés sikeres elvégzése után nem fog azonnal harci bevetéseken repülni, főleg nem olyan körülmények között, ahol ellenséges gépekre és komoly telepített légvédelemre is számítani kell.

A fentieket figyelembe véve fennál a veszélye annak, hogy a tapasztalatlan ukrán pilóták áldozatul esnek az orosz légvédelemnek, ezzel pedig – bármilyen ridegen hangzik is – több hónapnyi értékes kiképzés, és egy több millió dollár értékű vadászbombázó is kárba vész.

Karbantartás, felfegyverzés

A modern nyugati vadászgépeket nemcsak repülni komoly feladat: a gépek karbantartása, és felfegyverzése legalább ennyi, ha nem több szakértelmet és energiát igényel. Ebből következik az, hogy pusztán 300 pilóta kiképzése után semelyik NATO-tagállam által adományozott vadászbombázó nem tudna felemelkedni az ukrajnai légibázisokról.

Kijevnek tehát szüksége van arra, hogy a pilóták mellett a szárazföldi személyzet technikusait, katonai légiforgalom-irányítóit is nyugatra küldje kiképzésre, ami a pilótaképzéshez hasonlóan közel egy évet is igénybe vehet.

A személyzet kiképzése pedig csak egy eleme a gépek harckész állapotban tartásának.

Ukrajna momentán nem rendelkezik a szükséges infrastruktúrával ahhoz, hogy ezeket a fegyvereket megfelelően tárolja, javítsa, karbantartsa.

A Saab gyár JAS 39 Gripen vadászbombázója egy finnországi légibemutatón. Forrás: Tuomo Salonen/Finnis Aviation Museum via Wikimedia Commons

Mindemellett fontos kiemelni azt, hogy a vadászbombázókat fel is kell fegyverezni, ami szintén nem olcsó mulatság, különösen akkor, ha figyelembe vesszük azt, hogy a modern sugárhajtású vadászbombázók fő fegyverzetének számító rakéták és bombák csak nagyon korlátozott számban szerelhetőek fel a gépekre (egy F-35C sztenderd felszerelése például két irányított bombából, és maximum hat légiharc-rakétából áll).

Mindebből az következik, hogy a nyugati hatalmaknak lényegében folyamatosan pótolniuk kell az ukrán gépek által elhasznált lőszert, mely jelentősen nagyobb terhet ró a logisztikára, mint például az önjáró lövegek lőszerrel való ellátása.

A brit Királyi Légierő Eurofighter Typhoon vadászbombázója. Forrás: Mike Burdett via Wikimedia Commons

Maga a logisztika valószínűleg megsínylené azt is, ha a nyugati hatalmak különféle gépeket küldenének Ukrajnának. Bár a NATO-sztenderd fegyverek az ukrán listán szereplő minden gépre felszerelhetőek, a járművek karbantartása, igényei eltérőek, így vagy rendkívül hosszú ideig kéne képezni a szárazföldi személyzetet, hogy minden géphez értsenek (ami egyébként komolyan megemeli a személyi hibák kockázatát), vagy minden géptípusra külön személyzetet kellene kiképezni.

Harctéri alkalmazás

Az, hogy Kijev pontosan milyen gépeket is szeretne kapni a NATO-tól egyértelműen megmutatja azt is, hogy milyen feladatra szánják őket: a listán szereplő F-16-os, F-35-ös, Tornado, Eurofighter, Gripen és D’assault Rafale gépek mind-mind kiválóan alkalmasak arra, hogy szárazföldi célpontokat támadjanak. Ebből látható az, hogy az ukrán hadvezetés célja minden bizonnyal az orosz utánpótlási vonalak, és katonai támaszpontok elpusztítása, ezzel a stratégiával azonban több probléma is van:

A gépek képesek berepülni az orosz légtérbe, egy Oroszország elleni támadás pedig olyan komoly eszkalációs kockázattal jár, amit a NATO nem szeretne vállalni

amit a NATO nem szeretne vállalni Az ukránok csak kis számú repülőtérrel rendelkeznek, melyek jelenleg csak nagyon korlátozottan tudják kiszolgálni a nyugati gépeket, ráadásul félő, hogy az orosz erők nagy hatótávolságú rakétákkal, vagy drónokkal támadást intéznek ellenük

ráadásul félő, hogy az orosz erők nagy hatótávolságú rakétákkal, vagy drónokkal támadást intéznek ellenük Bármilyen modernek is ezek az eszközök, lehetetlen kizárni azt, hogy az orosz légvédelem veszteségeket okozzanak nekik , amennyiben pedig kizárólag mélyen a frontvonal ukrán oldaláról indítják el a rakétákat, úgy lényegében azt a feladatot látják el, melyet az ukrán MIG-29-es és SZU-25-ös gépek is el tudnak

, amennyiben pedig kizárólag mélyen a frontvonal ukrán oldaláról indítják el a rakétákat, úgy lényegében azt a feladatot látják el, melyet az ukrán MIG-29-es és SZU-25-ös gépek is el tudnak Az orosz légvédelem elkerülése érdekében a gépeknek rendkívül alacsony magasságban kell manőverezniük, ez pedig az Egyesült Királyság szerint az ő Eurofighter Typhoon gépeiknek nehézségeket okozna

Kaphat Ukrajna modern, nyugati vadászbombázókat?

A fenti érvek alapján több mint valószínű, hogy az áhított 300 vadászbombázóból álló flottát Ukrajna nem fogja megkapni. Mindemellett biztosra vehetjük azt, hogy a lista egyetlen ötödik generációs gépét, az F-35-öt sem fogja az USA átadni Kijevnek, ahogyan az is kérdéses, hogy a nehézfegyverzet szállításában eléggé visszafogott Franciaország engedélyezné a saját D’assault Rafale gépeinek leszállítását. Svédország a cikk közléséig nem reagált arra, hogy a JAS 39 Gripenekből tervez-e adni Kijevnek.

Mindettől függetlenül nem lehet kizárni azt, hogy kis számban ugyan, de az Eurofighter Typhoonok, az F-16-osok, valamint a korsodó Panavia Tornado-k a jövő évre megjelennek Ukrajna egén.

Ugyanakkor néhány tucat ilyen gép leszállítása még ha növeli is az ukrán légierő mostanra valószínűleg megcsappant harcértékét, valószínűtlen az, hogy érdemi fordulatot tudnának hozni a harcokban az utánpótlási vonalak megzavarásával.

Kijev számára a háború jelenlegi szakaszában a legnagyobb haszonnal bíró, reálisan elérhető fegyverek továbbra is a modern légvédelmi rakéták, a közepes és nagy hatótávolságú tüzérségi eszközök, valamint a nehéz terepen való haladást elősegítő lánctalpas páncélozott szállító harcjárművek lennének.

Címlapkép: az amerikai haditengerészet F-35C Lightning II-es vadászbombázója tesztrepülésen. Forrás: U.S. Navy courtesy Lockheed Martin via Getty Images