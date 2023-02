Egyetlen videó megmutatja, miért szenvedett fájdalmas veszteséget az orosz haderő Vuhledárnál

Mindkét felvétel február 10-én készült, amikor az orosz csapatok erőteljes támadást indítottak Vuhledár térségében. Az orosz offenzíva már aznap összeomlott, az információk szerint az orosz hadsereg legalább 31 páncélozott harcjárművet, ebből 13 harckocsit vesztett a támadásban, élőerő tekintetében pedig közel 400 katona és egy ezredes vesztette életét.

A pénteken indított amatőr támadást még orosz körökben is jelentős kritika érte. Igor Girkin szakadár parancsnok élesen kritizálta a hadvezetés döntését, miszerint a parancsnokok sík terepen, egyenes oszlopokban küldték előre az orosz páncélozott járműveket Vuhledarnál, légi és elektronikus harcászati fedezet nélkül. A 430 ezer követővel rendelkező, Wagner-csoporthoz köthető Grey Zone a kudarcért Rusztam Muradov orosz altábornagyot tette felelőssé.

Az ukik úgy lőtték őket szét, mintha lőtéren lettek volna. Teljesen egyoldalúak voltak a veszteségek

– írta Girkin, aki szerint Vuhledárt hasonló taktikákkal tavaly tavasszal és nyáron sem tudták elfoglalni az oroszok.

A most felkerült felvételek alapján úgy tűnik, néhány esetben még az ukrán tüzérségnek sem akadt dolga.

A vuhledári támadást megörökítő videón ugyanis jól látszik: az orosz egységek amint aknamezőt találnak, az első reakciójuk, hogy megpróbálnak áthaladni rajta.

A video from shows very refreshing Russian tactics near Vuhledar. In this tutorial they show how to bypass mines. Very clever movement. @AndrewPerpetua