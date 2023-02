Véget érhet valaha a fél évszázados megosztottság? – Meglepetésjelöltek csapnak össze az uniós tagállamban

Vasárnap Ciprus szigetének szavazásra jogosult állampolgárai február 5-e után másodszor járulnak az urnákhoz, miután az elnökválasztás első fordulójában a 14 jelölt közül egyik sem szerezte meg a szavazatok 50 százalékát. Két jelölt csap össze: az egykori külügyminiszter, de pártjával, a jelenlegi kormánypárt Demokratikus Összefogással (DISY) szakított Nikosz Hrisztodulidisz, illetve a kommunista Ciprusi Nép Haladó Pártja (AKEL) által támogatott, szintén független Andreasz Mavrojannisz. Bárki is győzzön, továbbra is az egyik legfontosabb ügy lesz a sziget északkeleti egyharmadát birtokló, szakadár Észak-ciprusi Török Köztársasággal az utóbbi években megbicsaklott tárgyalások folytatása.

Második fordulós párbaj a legnépszerűbb párt kihagyásával

A ciprusi elnökválasztás első, február 5-i fordulójában Nikosz Hrisztodulidisz végzett az élen 32 százalékkal, aki 2018 és 2022 között a most távozó elnök, Níkosz Anasztasziádisz kormányában a külügyminiszteri posztot töltötte be. Az elnökjelölt azonban szakított pártjával, a jelenlegi kormánypárt Demokratikus Összefogással (DISY), és több kisebb párt támogatásával indult el független jelöltként.

Bár szinte mindenki a harmadik helyre várta, második helyen, 29,6 százalékkal szintén egy független jelölt, Andreasz Mavrojannisz végzett, aki igazi karrierdiplomata: volt hazája írországi és franciaországi nagykövete, az ENSZ-hez, majd az Európai Unióhoz delegált állandó képviselője, Európa-ügyi miniszterhelyettes, illetve a görög közösség főtárgyalója a Ciprus szigetének újraegyesítését célzó, 2015 és 2017 közötti eredménytelen tárgyalásokon. A mostani elnökválasztáson a kommunista Ciprusi Nép Haladó Pártja (AKEL) támogatja, amely a sziget megosztottságának föderális megoldása mellett áll. A felmérések szerint ugyanakkor Mavrojannisznak nem sok esélye van a győzelemre: Hrisztodulidisz 61:39 százalékos arányban győzné le őt.

A maga 26,3 százalékával nagy meglepetésre a harmadik helyre szorult, ezzel kiesett a versenyből a jelenlegi elnök által támogatott Avérof Neofítu, a DISY elnöke, ezzel az a helyzet állt elő, hogy a közvélemény-kutatásokban vezető, illetve a jelenlegi kormányt adó jobboldali pártnak nem lesz képviselete az elnökjelölti küzdelemben. A DISY szerdán bejelentette, egyik jelöltet sem támogatja a második fordulóban, híveinek azt mondta, saját lelkiismeretük szerint voksoljanak.

A helyzet azért problematikus, mivel Ciprus elnöki köztársaság, ahol az elnök az állam- és kormányfő is egyben. Neofítu azt mondta, a vezető párt egyetlen tagja sem fog részt venni a kormányban, bármelyik jelölt is győz, „Júdásokról és hitehagyottakról” beszélt, megjegyezve, hogy a történelem „soha nem felejti el az árulókat”. A kemény szavak Hrisztodulidisznak a DISY-vel való szakítására utalnak. Kérdés,

hogyan fog tudni kormányozni a legnépszerűbb párt távolmaradásával a nyerésre álló elnökjelölt.

A közvélemény-kutatások szerint a DISY most 28 százalékon áll, őt az AKEL követi 22 százalékkal, a Hrisztodulidiszt támogató négy párt pedig összeadva 26 százalékos támogatottsággal rendelkezik.

Észak-Ciprus problémája

Ciprusi megfigyelők szerint ez lesz az egyik legfontosabb elnökválasztás azóta, hogy a sziget 1960-ban elnyerte függetlenségét az Egyesült Királyságtól. Ciprus elmúlt több mint hat évtizedes története meglehetősen hányattatott volt. Bár a sziget politikai rendszerét úgy alakították ki, hogy abban számarányuknak megfelelő szerepet kapjanak a többséget alkotó görögök és a Ciprus északkeleti részén nagyjából egy tömbben élő törökök, a két nép közötti ellentétek már nagyon hamar megmutatkoztak. A parlamentben a törököknek fönntartott helyek 1965 óta üresek, 1974-ben pedig egy görög katonai puccs nyomán, melynek célja Görögország és Ciprus egyesítése volt, a török hadsereg beavatkozott, és megszállta a zömében törökök lakta részeket. Itt 1983-ban kikiáltották az Észak-Ciprusi Török Köztársaságot, melyet eddig egyedül Törökország ismert el független államként.

A megosztott Ciprus. Forrás: CIA World Factbook / Wikimedia Commons

A nemzetközi közösség szerint a Ciprusi Köztársaság hivatalosan a sziget egésze fölött hatalmat gyakorol (ezt jelzi Ciprus zászlaja is), de facto azonban egy ENSZ által őrzött pufferzóna választja el a két részt, Észak-Ciprus pedig Ankara hathatós támogatásával lényegében függetlenül működik. Ciprus 2004 óta az Európai Unió tagja, de NATO-tagságról a megosztottság miatt sem lehet szó, annak ellenére, hogy a más ügyekben is konfliktusos kapcsolatban lévő Görögország és Törökország is a NATO tagja.

A két oldal között legutóbb 2015 és 2017 között folytak egyesítési tárgyalások, ezek azonban elakadtak, és azóta nem történt előrelépés az ügyben.

A megosztottság létrejötte óta nem volt olyan, hogy ilyen hosszú időre leálltak volna az újraegyesítési tárgyalások.

Az idő múlásával a kvázi kétállami megoldás egyre inkább konszolidálódik, ezzel csökken annak esélye, hogy valaha is egységes Ciprus jöjjön létre. Hrisztodulidisz a kampányban egy különleges EU-s küldött kinevezését javasolta a tárgyalások elősegítésére.

Bárki nyerjen is a második fordulóban, nemcsak az ország kettéosztottságának problémájával kell szembenéznie, hanem a menekültválsággal is. Az összes uniós ország közül ugyanis Ciprusé az egy főre jutó legtöbb menedékkérvény.

