Fehéroroszországba látogatott Szijjártó Péter

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a fehérorosz fővárosban, Minszkben tett látogatást, ahol találkozott Szjarhej Alejnyik fehérorosz külügyminiszterrel.

Közös sajtótájékoztatójukon Szijjártó Péter elsősorban a béke szükségességéről beszélt.

Megjegyezte, az együttműködés fejlesztéséről is tárgyaltak a szankciók által nem érintett területeken, például a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és a gyógyszeriparban, amely ágazatokban már most is jelentős a magyar export.

Emellett a felek kicserélték a fuvarengedélyeket, ezzel elhárultak a jogi akadályok azelől, hogy a magyar és a belarusz vállalatok egymás országaiba szállítsanak – tájékoztatott.

Fehéroroszország ugyan haderejével nem lépett be az orosz–ukrán háborúba, de az orosz haderő Kijev ellen küldött csapatai részben fehérorosz területről indultak meg egy közös orosz–fehérorosz hadgyakorlatot követően tavaly február 24-én. Belaruszban azóta is több ezer orosz katona állomásozik, és részben a kiképzésük is ott zajlik.

Címlapkép: MTI/Soós Lajos