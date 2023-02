Kiszivárgott: az orosz felsővezetésnek is egyre kellemetlenebb a sikereket halmozó zsoldosvezér

Egyre több a bizonyíték arra, hogy már a Kreml is az egyre népszerűbb zsoldosvezér, Jevgenyij Prigozsin politikai térnyerésének megfékezésére törekszik. A Wagner-csoport alapítója ugyanis politikai befolyása növelésére igyekszik kihasználni a zsoldosok által elért sikereket. A kiszivárgott információk szerint már Vlagyimir Putyin orosz elnök is figyelmeztette egy magánbeszélgetésen – számolt be róla a Reuters.