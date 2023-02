Valami készül: hatalmas bázist húztak fel az oroszok Ukrajna második legnagyobb városa közelében

Az Európai Űrügynökség birtokában levő Sentinel műholdak felvételei alapján Oroszország egy új katonai tábort létesített az oroszországi Voroznyezs mellett található Pogonovo gyakorlótéren. A felvételek alapján a bázis kiépítése január végén vette kezdetét, azóta pedig folyamatosan bővítik.

A bázis mintegy 300 kilométerre van Ukrajna második legnagyobb városától, Harkivtól (a HIMARS-tüzérség hatósugarán kívül). Pogonovo érdekessége, hogy egy évvel korábban is itt gyülekeztek azok az orosz csapatok, amelyek végül a Harkiv elleni offenzívára indultak 2022 februárjában. Az orosz településtől az ukrajnai Harkiv városa közúton mintegy 5-6 óra alatt érhető el.

Russian army recently established a new field camp near Voronezh, where they accumulated troops year ago prior to the invasion. Here's the photos of the site taken on Jan. 25, Jan. 30, Feb. 1 and Feb 7th. @planet