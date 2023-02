Videó: így néz ki belülről Oroszország legmodernebb tankja

A T-90M Oroszország legmodernebb rendszeresített harckocsija, eleinte áthidaló megoldásnak szánták a T-14 Armata rendszeresítéséig, de most nagyon úgy tűnik, egyelőre az Armata nem kerül sorozatgyártásra, miközben a T-90M-ek folyamatosan gördülnek ki az orosz gyárakból.

Nemrég egy orosz riporter meglátogatott a frontvonalon egy harckocsizó alakulatot, meg is mutatták neki az orosz haderő legmodernebb harckocsiját, a T-90M-et. A riporter be is tudott ülni a tankba, ahol megmutatta annak belső műszereit is.

Itt van egy rövidebb videó, ahol csak a tank belseje látható.

Jogosan merül fel a kérdés az emberben, hogy az, hogy ilyen nyíltan bemutatják az orosz médiában a legmodernebb tankjuk belső rendszereit, nem vet-e fel bizonyos biztonsági kockázatokat, hiszen az ukránok a felvételt látva világosan megismerik a T-90M lelkét adó elektronikai eszközök elrendezését.

A válasz az, hogy azért nem jelent kockázatot, mert az ukrán haderő már több T-90M-et is zsákmányolt, a harckocsik belsejéből készült fotókat pedig ki is tették korábban a közösségi médiába.

