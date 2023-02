Amerika szép csendben figyelmeztette az ukrán vezetést: ez így nem mehet tovább

Miután januártól a Képviselőház a republikánusok kezébe került, akik közül többen az ukránoknak nyújtott katonai támogatás csökkentése mellett szólaltak föl,

egyre nehezebbé válik a Fehér Ház számára, hogy fönntartsa a segítségnyújtás eddigi szintjét a Kongresszus jóváhagyásával.

Magukat megnevezni nem akaró amerikai tisztviselők elmondták, az ukrán vezetésnek is tudomására hozták, hogy az amerikai vezetés nem tud örökké bármit megtenni Ukrajna érdekében. Azok a nyugati fegyverszállítások, amelyekről nemrég döntöttek az Egyesült Államok és szövetségesei, a legjobb esélyt jelentik Ukrajna számára, hogy megváltoztassa a háború menetét.

Az elmúlt hónapokban patthelyzet alakult ki a kelet-ukrajnai fronton, de Joe Biden tisztviselői arra számítanak, hogy tavasszal új orosz offenzíva indul (ez lényegében már most elindult), az ukránok pedig ellentámadásba kezdhetnek területek visszaszerzése érdekében. Ez kritikus pontot jelent majd a háború menetében.

A Biden-kormányzat most egy 10 milliárd dolláros közvetlen költségvetési támogatáson dolgozik együtt a Kongresszussal, emellett a következő héten egy új nagyobb katonai segítségnyújtást is bejelenthetnek, valamint újabb szankciókat hozhatnak Oroszország ellen. A február 24-i, egyéves évforduló előtt az Egyesült Államok és szövetségesei igyekeznek elkerülni minden olyan jelet, hogy Ukrajna támogatása gyengül a Nyugat részéről. Azonban a nyár elejéig Ukrajna fölélheti a mostani segélycsomagot, és utána egyre nehezebb lesz Washington részéről fenntartani az eddigi támogatást.

A Washington Post szerint Biden és Antony Blinken külügyminiszter december és január nagy részében azon dolgozott, hogy meggyőzzék szövetségeseiket rakéták és tankok Ukrajnának történő átadásának szükségességéről. Ezekről végül döntés is született.

NEW: The US signaled on 14 FEB that the Defense Contact Groups 54 member states will continue to support Ukraine in the long run. US officials have reportedly signaled to Ukraine that Western security aid to Ukraine is finite, however. (1/10) #Ukraine