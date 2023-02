Feltárták az oknyomozók: titkos vasútvonalak vezetnek Putyin dácsáihoz, az elnök páncélvonattal járja az országot

A lap a Projekt, illetve a Dosszié nevű oknyomozó csoportok elmúlt napokban megjelent jelentéseit összegezte.

A Projekt portál nyomozása szerint a novgorodi régióban található Valdaj Nemzeti Park területén több vasútvonal is épült az elmúlt években. Itt található Putyin egyik rezidenciája, amely közelében vasútállomás, valamint egy helikopterleszálló is épült.

Az orosz elnök legtöbbet használt, a Moszkva melletti Nova-Ogarjovóban található rezidenciája közelében is épült vasútállomás, valamint a fekete-tengeri üdülőhelyen, Szocsiban található dácsájánál is építettek egy különleges peront és egy vasúti vágányt.

A Dosszié oknyomozó csoport szerint Putyin egy olyan páncélvonatot használ, amelyet kifejezetten neki építettek 2015-ben, de csak 2021-ben kezdte használni, amikor már megvoltak Ukrajna lerohanásának tervei.

Az oknyomozók szerint az orosz elnök azért utazik vonattal repülőgép helyett, mert azt nehezebb bemérni és megfigyelni.

A Nexta Twitter-oldalán azt írta, Putyin páncélvonata hálószobával és irodával van ellátva, és külön kocsija van a kíséretnek. Számos antennával van ellátva, a kocsikat pedig három mozdony is húzza.

Putin started using an armored trainAll because the plane can be easily tracked, but the train is not. The train travels at maximum speed and without stops. The train has a bedroom and office, as well as separate railcars for security escorts and special communications.1/3 pic.twitter.com/ybLnjntEpq