Történelmi vereséget szenvedett Olaf Scholz pártja – Megroppanhat a német kormány a kudarc után?

Jelentős győzelmet aratott a legnagyobb német ellenzéki párt, a CDU a tartományi jogú Berlin városában vasárnap rendezett választáson, miközben Olaf Scholz kancellár pártja, az SPD történelmi vereséget szenvedett. Az eredmények ellenére azonban az a legvalószínűbb, hogy marad a német fővárost eddig is irányító hárompárti baloldali koalíció. Milyen következményekkel járhatnak a vasárnapi eredmények Scholzra és a német kormányra nézve?

Történelmi vereség

Történelmi eredmény született a tartományi jogú német főváros, Berlin helyi választásán: a legfőbb ellenzéki párt, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) 1999 óta nem nyert itt választást, miközben az 1863-ban alapított, jelenleg az országos kormánykoalíció vezető erejének számító Németország Szociáldemokrata Pártja (SPD) történetének legnagyobb vereségét szenvedte el Berlinben, az 1945 előtti Németország történetét is beleszámítva.

Németország 16 tartományában (Land) a szövetségi (Bund) szintű választásoktól függetlenül tartanak lokális választásokat. Az egyes tartományokban a legkülönbözőbb összetételű koalíciók formálódnak, a nagy pártok helyi ágai időnként az országos irányvonaltól eltérő politikát is folytathatnak. Berlinben például nagy hagyománya van a három baloldali párt – az SPD, a Zöldek (Die Grünen) és a Baloldal (Die Linke) – koalíciójának, amely összetételre szövetségi szinten eddig soha nem volt példa. Berlin alapvetően baloldali bástyának számít, amit az is mutat, hogy 2001 óta folyamatosan az SPD adja a polgármestert. 2021 óta ezt a posztot Franziska Giffey tölti be.

A vasárnapi választáson a Bundestagban jelenleg a legnagyobb ellenzéki pártnak számító CDU 28,2 százalékot szerzett, ezzel elvileg jelöltjük, Kai Wegner lehet az új polgármester, már ha sikerül többségi koalíciót összehozni maga mögött. A második az SPD lett 18,4 százalékkal, a harmadik pedig a Zöldek ugyanennyivel – a két pártot mindössze 105 szavazat választja el egymástól. A harmadik koalíciós erő, a radikális baloldali Baloldal 12,2 százalékot szerzett, a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) 9,1 százalékot. Az országos kormánykoalíció legkisebb tagja, a Szabad Demokrata Párt (FDP) számára folytatódik az elmúlt négy tartományi választáson megfigyelhető lejtmenet: a liberális párt 4,6 százalékával kiesett a berlini képviselőházból.

Mi jöhet a választás után?

Az öt párt között az eredményeket és a szabad vegyértékeket tekintve potenciálisan háromféle koalíció képzelhető el.

A legvalószínűbb, hogy marad a pártok színei alapján „piros–piros–zöld” koalíciónak nevezett baloldali együttműködés,

ez esetben Franziska Giffey vezethetné tovább a német fővárost. A győztes CDU szintén próbálkozhat koalícióalapítással, vagy a szociáldemokratákkal („nagykoalíció”), vagy a Zöldekkel (kiwi-koalíció). Felmérések szerint azonban egy esetleges CDU–SPD- vagy CDU–Zöldek-koalíciót a berlini lakosság egyharmada sem támogatna.

Nincsenek ezzel máshogy az érintett baloldali pártok sem. Az SPD a több mint 20 éve tartó berlini uralma után nem nagyon akar a CDU kisebbik koalíciós partnere lenni. A CDU és a Zöldek koalíciója nem lenne ördögtől való: Baden-Württemberg, Hessen, Észak-Rajna–Vesztfália és Schleswig-Holstein tartományokban is ilyen színezetű kormányok vannak. Berlinben azonban a CDU konzervatívabb, a zöld párt pedig baloldalibb, mint a nyugat-németországi tartományokban.

Már csak a választókerületi térképre nézve is markánsan kirajzolódik a két párt szavazói közötti szociológiai ellentét. Szinte az összes belső szavazatkörzetet ugyanis a Zöldek vitték el: itt jól rezonálnak a párt autóellenes, valamint tömegközlekedés- és biciklipárti szólamai. Ezzel szemben szinte az összes külső kerületben a CDU végzett az élen, ahol jelentősebb számban laknak olyanok, akik autóval járnak be a belső kerületekben található munkahelyeikre. A konzervatív párt a kampányban az ő érdekükben szólalt föl.

Persze a CDU és a Zöldek közötti ellentétek nem redukálhatók a biciklisek és az autósok közötti, más nagyvárosokban sem ismeretlen szembenállásra. A CDU kampányában hangsúlyosak voltak a rendpárti üzenetek, amelyekkel sok szavazót szerezhettek, miután szilveszter éjjel, több német nagyvároshoz hasonlóan Berlinben is súlyos rendbontások voltak, melyekért elsősorban bevándorló hátterű fiatalokat tettek felelőssé. A Zöldek ezzel szemben a főváros befogadó karakterét hangsúlyozzák.

Azonban a CDU győzelme ellenére

Berlin továbbra is baloldali fellegvár maradt.

Mutatja ezt, hogy a lakosok mindössze 36 százaléka látná szívesen Kai Wegnert a város élén. A berlini szavazók tehát egyfelől elégedetlenek a jelenlegi baloldali szenátussal, ugyanakkor más színezetű tartományi végrehajtó hatalmat sem szeretnének.

Milyen következményekkel járhat a berlini választási eredmény országos szinten?

A német elemzői kontextus – úgy tűnik – az, hogy a berlini tartományi választás szövetségi szinten jelentős változásokat nem fog előidézni. Ugyan a tartományi választások bizonyos folyamatokra rávilágíthatnak, de az egész országra vonatkozóan nehéz következtetéseket levonni. Ráadásul a jelenlegi kormánykoalíció még másfél éve sem működik, és természetes, hogy a ciklus közepe felé az ellenzék erősödik meg. Berlinnek emellett megvannak a maga speciális problémái, amelyek egyáltalán nem vetíthetők ki Németország egészére. Így Olaf Scholz kancellárságára vagy a „közlekedésilámpa-koalícióra” nem jelentenek különösebb veszélyt a mostani fejlemények.

Mindezek ellenére van két olyan párt, amely számára bizonyosan nem közömbös az eredmény. Az egyik a CDU, amelyet alig több mint egy éve vezet az értékvilágában konzervatívabb, gazdasági elképzeléseit tekintve liberálisabb Friedrich Merz, aki – szemben Angela Merkel, illetve utódja, a 2021-es Bundestag-választásokon csúnyán leszerepelt Armin Laschet centristább irányvonalával – igyekszik a pártot karakteresebben jobboldalivá fazonírozni. Merznek ez volt az első igazi győzelme a párt élén, és ez valószínűleg meg fogja erősíteni az általa folytatott politikát.

A másik párt az FDP, amely már sorozatban az ötödik tartományi választáson szerepel kudarcosan, képtelen lévén elérni az 5 százalékos küszöböt. A jobbközép liberális párt mint a baloldali kormánykoalíció legkisebb tagja kormányra kerülése óta nem igazán találja helyét, a két nagyobb, baloldali párt nem tudja megjeleníteni a saját programját, legfeljebb keresztbe tud tenni, ha valami nagyon nem tetszik neki. Jelen pillanatban nem látszik, hogyan tudna a párt ezen a helyzeten változtatni, amivel hosszabb távon azt kockáztatja, hogy a 2025-ös választásokon a Bundestagból is kiesik, ami egyébként 2013-ban egyszer már megtörtént vele. Ha ezt el akarja kerülni az FDP, a ciklus közepe felé tartva mindenképpen lépnie kellene valamit – egy ilyen lépés azonban hatással lehet a Scholz-kormányra is.

Címlapkép: A német Kereszténydemokrata Unió, a CDU támogatói a megismételt berlini tartományi választás eredményváróján az első eredmények megismerése után a német fővárosban 2023. február 12-én. MTI/AP/DPA/Fabian Sommer