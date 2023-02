Tragikus állapotba került Európa egyik vezető hadereje – Már a NATO-nak is szemet szúrtak a problémák

A brit haderő öt napig sem bírná lőszerrel egy ukrajnai konfliktushoz hasonló intenzív háborúban, a brit hadsereg már nem számít élvonalbeli fegyveres erőnek, a brit önjáró tüzérség és páncéltörő képesség pedig gyakorlatilag elpárolgott az Ukrajnának szánt fegyveradományok miatt – mindez csupán néhány erősebb kommentár a brit haderővel kapcsolatosan nyugati politikusok, NATO-vezetők részéről. Az igazság az, hogy az egykor világszinten is meghatározó tényezőnek számító brit fegyveres erők már régóta küzdenek finanszírozási problémákkal, egyes technikai képességek hiányával, illetve a személyi állomány folyamatos csökkenésével, de az 1990-es évek óta egyre súlyosabbá váló gondokkal egyelőre úgy tűnik, még a mostani, „háborús időkben” regnáló kormány sem akar foglalkozni.

Öt napig se bírná a brit haderő, amit Ukrajna elvisel?

Brit katonák Afganisztánban. Az előtérben jól látható az L85-ös gépkarabély, melyet számos szakértő mindenféle modernizáció ellenére a világ egyik legrosszabb elsővonalbeli gépkarabélyának tart. Fotó: PO(Phot) Hamish Burke/MOD, OGL v1.0OGL v1.0, via Wikimedia Commons

Az elmúlt hetek során kifejezetten kemény kritikák érték a brit haderőt: több londoni székhelyű lap is írt arról, hogy egy magas rangú amerikai katonai vezető azt mondta egy Ben Wallace védelmi miniszterrel folytatott, zártajtós megbeszélésen, hogy

a brit haderő ma már nem számít élvonalbeli fegyveres szervezetnek.”

A találkozó kapcsán megfogalmazott kritikák közt megjelent egyebek mellett az, hogy a brit haderő

néhány nap alatt kifogyna a lőszerből egy ukrajnaihoz hasonló, nagy intenzitású háború esetén,

egy ukrajnaihoz hasonló, nagy intenzitású háború esetén, nincs a briteknek olyan légvédelmi rendszere, amely ellenállna azoknak a rakéta- és dróntámadásoknak, melyek most Ukrajnát érik,

amely ellenállna azoknak a rakéta- és dróntámadásoknak, melyek most Ukrajnát érik, 10 évbe telne, mire Nagy-Britannia fel tud építeni egy használható, 25-30 ezer fős összfegyvernemi hadosztályt,

a brit gyorsreagálású erők 30%-át tartalékosok alkotják, akik nem tudnának harcba lépni a NATO által elvárt időkereten belül,

akik nem tudnának harcba lépni a NATO által elvárt időkereten belül, a haderő páncélozott járműveinek nagy része 30-60 éves és nincs tervben ezek lecserélése sem.

Tobias Ellwood, a brit parlamenti alsóház védelmi testületének vezetője a törvényhozás elé vitte az ügyet és felszólalásában azt mondta:

szerinte nagyon sötét helyzetben van jelenleg a brit haderő és mindössze öt napig bírnák ellátni Nagy-Britannia védelmét egy ellenséges invázióval szemben.

Nem mellesleg arról is érdemes szót ejteni, hogy Nagy-Britannia élenjáró Ukrajna orosz invázióval szembeni, fegyverekben kifejezett támogatásában: ennek eredménye lett az, hogy

a brit önjáró tüzérség lényegében elpárolgott, hiszen az összes olyan AS90-es önjáró tarackot oda küldi London Ukrajnának, ami a szigeten teljesít aktív szolgálatot,

hiszen az összes olyan AS90-es önjáró tarackot oda küldi London Ukrajnának, ami a szigeten teljesít aktív szolgálatot, Nagy-Britannia szinte teljesen kifogyott modern páncéltörő fegyverekből, hiszen az NLAW-kat már a háború korai szakaszában odaküldték Ukrajnának.

Sir Patrick Sanders brit vezérkari főnök teljesen nyíltan elismerte azt, hogy a brit haderő szorult helyzetbe került: azt írta katonáinak címzett levelében, hogy „nem kétség,” hogy a brit haderő nagyon meggyengült attól, hogy Ukrajnába küldik a fegyvereiket, mindazonáltal szerinte lényegesen nagyobb szüksége van most az orosz agresszióval szemben védekező országnak a fegyverekre, mint Nagy-Britanniának.

Nagy-Britannia az ukrán haderő egyik legnagyobb támogatója az orosz invázió kezdete óta: egyebek mellett 14 Challenger 2-es harckocsi, 140 páncélozott szállító harcjármű, több száz MRAP, 50 önjáró és 50 vontatott tarack, 6 MLRS-rendszer, 6 Stormer légvédelmi rakétarendszer, illetve több ezer kézifegyver és páncéltörő fegyver Kijevbe küldését jelentették már be:

Évtizedes problémát nehezít a háború

Brit harcjárművek Ománban. Az előtérben a Challenger 2-es harckocsi látható - ez az első általános harckocsitípus, melyet egy NATO-ország Ukrajnának felajánlott. Továbbra is kérdés, hogy mikor kerülnek a harcjárművek a kijevi erők kezébe. Fotó: Crown Copyright OGL via Wikimedia Commons

Mióta létezik a brit államiság, az ország kis túlzással állandó szereplője volt Európa fegyveres konfliktusainak, a brit haderő pedig sokáig nem csupán a kontinens, hanem a világ egyik meghatározó fegyveres szervezete volt. Aztán ahogy a hidegháború véget ért, sok más európai országhoz hasonlóan a brit vezetés is a naivitás csapdájába esett: úgy gondolták, a következő évtizedekben a reguláris erők szerepe folyamatosan leépülőben lesz, ezért nincs szükség már modern, ütőképes harcjárművekre, precíziós csapásmérő képességre, korszerű légvédelemre.

Sok európai vezetőhöz hasonlóan a brit kormányok is úgy gondolták: elég, ha az ország egy kisebb, jól képzett, gerilla-ellenes hadviselésre specializált fegyveres erővel rendelkezik, mellyel részt tudnak venni az Amerika által vezetett, high-tech NATO-missziókban, de a reguláris erőkre már gyakorlatilag nincs szükség.

Gyakran szokták emlegetni szakértői körökben azt, hogy a brit haderő finanszírozási nehézségekkel küzd, melyet némelyest alátámaszt annak ténye, hogy a brit védelmi költségvetés gyakorlatilag az 1960-as évek óta szinte folyamatos mélyrepülésben van:

Ugyanakkor az is kirajzolódik az ábrán, hogy bár a költségvetési keret a GDP-hez képest folyamatosan csökkent, a brit védelmi költségvetés csak nagyon rövid ideig volt a NATO által elvárt 2%-os határérték alatt, az elmúlt években pedig visszament 2% fölé. Ezt aránylag kevés NATO-ország mondhatja el magáról.

Ebből az látszik, hogy

a brit haderő nem feltétlen csupán forráshiányos, hanem az is probléma, hogy számos olyan „fehér elefánt” projektre szórja el a pénzt London, amely biztos hasznos lenne egy iraki vagy afganisztánihoz hasonló nemzetközi intervenció során, de hagyományos háborúk esetén valószínűleg nem bizonyul háborúdöntő tényezőnek.

Ilyen például:

két repülőgép-hordozó: a HMS Queen Elizabeth és a HMS Prince of Wales – ezek a rendkívül drága (csak az építési költségük több mint 6,2 milliárd font volt) hadihajók ugyanis remek eszközök arra, hogy a brit haderő bárhol a világon tudjon (limitált) katonai intervenciót folytatni, egy európai háborúban azonban igencsak kérdéses, milyen hasznuk lenne például a széleskörű tengerészeti képességekkel és modern hajóelhárító rendszerekkel rendelkező Oroszországgal szemben.

a HMS Queen Elizabeth és a HMS Prince of Wales – ezek a rendkívül drága (csak az építési költségük több mint 6,2 milliárd font volt) hadihajók ugyanis remek eszközök arra, hogy a brit haderő bárhol a világon tudjon (limitált) katonai intervenciót folytatni, egy európai háborúban azonban igencsak kérdéses, milyen hasznuk lenne például a széleskörű tengerészeti képességekkel és modern hajóelhárító rendszerekkel rendelkező Oroszországgal szemben. 48+26 F-35B Lightning ötödik generációs vadászbombázó, kb. gépenként 85 millió fontért (tehát csak a beszerzés kb. 6,3 milliárd fontot tesz majd ki). Ezek nagyon jó gépek, de olyan drágák, hogy sok ország egyszerűen nem engedhet meg magának a beszerzésüket és inkább 4+ generációs vadászbombázókkal erősítik a légierőt. A korai 2000-es években rendszeresített Eurofighter Typhoonok még egyáltalán nem számítanak elavult technológiának: megfelelő modernizáció mellett még évtizedekig szolgálatban maradhatnának.

kb. gépenként 85 millió fontért (tehát csak a beszerzés kb. 6,3 milliárd fontot tesz majd ki). Ezek nagyon jó gépek, de olyan drágák, hogy sok ország egyszerűen nem engedhet meg magának a beszerzésüket és inkább 4+ generációs vadászbombázókkal erősítik a légierőt. A korai 2000-es években rendszeresített Eurofighter Typhoonok még egyáltalán nem számítanak elavult technológiának: megfelelő modernizáció mellett még évtizedekig szolgálatban maradhatnának. Az eddig 3,2 milliárd fontos összköltségű Ajax gyalogsági harcjármű projekt, amely 2010 óta fut, viszont a mai napig nem produkált még olyan prototípust, melyet a brit védelmi minisztérium rendszeresítésre és sorozatgyártásra érdemesnek talált volna.

Közben gyakorlatilag úgy néz ki,

amíg a Koreától vásárolt K9 Thunderek és a svéd Archerek meg nem érkeznek, Nagy-Britannia gyakorlatilag nem fog rendelkezni a szigetcsoport védelmét ellátó önjáró tüzérségi fegyverekkel,

a harckocsizók és a csapatszállító járműveket kezelők zömében 30-40 éves járművekkel vannak felszerelve - a legnagyobb számban használt brit Warrior AFV-platform idén lesz 37 éves, de például az Ukrajnának is szép számban küldött FV430 Bulldog páncélozott járművek az 1960-as évek óta vannak hadrendben (vagyis idestova 60 évesek),

- a legnagyobb számban használt brit Warrior AFV-platform idén lesz 37 éves, de például az Ukrajnának is szép számban küldött FV430 Bulldog páncélozott járművek az 1960-as évek óta vannak hadrendben (vagyis idestova 60 évesek), a brit gyalogság a világ egyik legrosszabb gépkarabélyát, az SA80 / L85-öt használja, melynek cseréjéről a mai napig nincs szó,

az SA80 / L85-öt használja, melynek cseréjéről a mai napig nincs szó, olyanról pedig, hogy brit drónképesség, nem is nagyon lehet beszélni, hiszen Nagy-Britannia alig 50 drónt tart rendszerben és ebből körülbelül 5-10 Reaper rendelkezik csapásmérő képességgel.

Mindezt tetézi még, hogy a brit haderő élőerő-létszáma is folyamatosan csökken: 2022 október elsejére mindössze 192 300 főt számlált a brit haderő, amely egy évvel ezelőtti számhoz képest több mint 6600 fős visszaesést jelent. Különösen a reguláris erőknek akad problémája az állomány feltöltésével:

tavaly mindössze 11982 ember csatlakozott a brit reguláris erők kötelékébe, amely egy év alatt majdnem 30%-os visszaesést jelent.

Végül fontos azt megjegyezni, hogy amúgy Nagy-Britannia nincs sokkal rosszabb helyzetben, mint számos másik európai ország, a toborzási számok gyakorlatilag az összes NATO-országban csökkentek az elmúlt években (az Egyesült Államokat beleértve), a reguláris erők képességeinek fejlesztése pedig a hidegháború kezdete óta kikerült az európai vezetők fókuszából.

A legtöbb európai ország a légierő, az elektronikus hadviselés és a személyvédelmi felszerelések fejlesztésére helyezte a hangsúlyt az 1990-es évek kezdete óta, miközben a tüzérség, páncélozott harcjárművek beszerzése abszolút kikerült a fókuszból, a drónok fontossága pedig valamiért az örmény-azeri és ukrajnai háború eseményei ellenére sem épült át teljesen az európai vezetők fejébe.

Gyakran emlegetett megállapítás, hogy az Egyesült Államok nélkül a NATO nagy bajban lenne, ez csupán a védelmi költségvetési számok alapján abszolút igaznak tűnik.

Így tehát a brit haderővel szemben megfogalmazott kritikák számos tradicionálisan jelentős vagy jelentősnek gondolt európai haderővel szemben megfogalmazhatók, élen Franciaországgal vagy Németországgal. A különbség most annyi, hogy Nagy-Britanniával kapcsolatosan a kifejezetten proaktív ukrajnai szerepvállalás miatt igencsak megsokasodtak a kritikák -

talán azt sem túlzás kimondani, hogy az összes Ukrajnát támogató NATO-ország közül a britek képességét redukálja a leginkább a kijevi kormány fegyverekkel való támogatása.

Sunak tovább görgeti a problémákat

Rishi Sunak brit miniszterelnök sajtótájékoztatót tart Kijevben, azután, hogy tavaly novemberben Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott. Nagy-Britannia Ukrajna egyik legnagyobb támogatója fegyverek tekintetében, azonban erősen kérdés, ezt a dinamikát meddig tudja London fenntartani, hiszen saját védelmi képességeit látványosan redukálja a dolog. Fotó: President Of Ukraine from Україна, CC0, via Wikimedia Commons

A franciákkal vagy németekkel ellentétben Nagy-Britannia esetén az is nagy kérdés, hogy tervezik pontosan orvosolni a haderő problémáit a következő években, évtizedekben. Ez már csak azért is érdekes, mert Olaf Scholz német kancellár az Ukrajna ellen indult orosz támadás után 100 millió eurós haderőreformot jelentett be, Emmanuel Macron francia elnök pedig a 2024-2030-as évre 413 millió eurót tervez elkülöníteni a francia haderő fejlesztésére és támogatására.

Így tehát, nem kizárt, hogy Németország és Franciaország még a 2020-as években kikalapálja haderejét, Nagy-Britanniában ennek egyelőre még csak jele sincs.

Boris Johnson brit miniszterelnök még tavaly nyáron jelentette be azt, hogy a „2020-as évek végére” Nagy-Britannia eléri a GDP-hez viszonyított 2,5%-os védelmi költségvetést, ezt a vállalást aztán nem tudta teljesíteni, mert hét nappal a bejelentés után lemondott. A Johnson-kormányt követő rövidéletű Liz Truss vezette brit kormány erre is rálicitált: Truss azt ígérte meg másfél hónapos miniszterelnöksége alatt, hogy 3%-ra fogják emelni a GDP-arányos védelmi kiadásokat az évtized végére.

A jelenlegi miniszterelnök, Rishi Sunak nemhogy a 3%-os, de még a 2,5%-os vállalás alól is kitáncolt:

helyette csupán annyit mondott, hogy „Nagy-Britannia megtesz mindent, hogy értékes tagja legyen a NATO-nak,” de ő személy szerint „nem hisz a célszámokban,” meg Nagy-Britannia amúgy is „a második legnagyobb védelmi költségvetésű ország a NATO-ban."

Most jelenleg nagyon úgy néz ki, a britek 1 milliárd fonttal, 50 milliárd font fölé tervezik növelni védelmi költségvetésüket 2024-2025-ben, amely jó eséllyel csak arra lesz elég, hogy a 10% fölötti infláció mellett reálértéken szinten tartsák a kiadásokat, érdemi növelést egyáltalán nem jelent a döntés.

a védelmi költségvetés reálértéken való stagnálása mellett Nincs szó egyelőre sem haderőreformról, sem kiadás-racionalizálásról, sem átfogó toborzási kampányokról.

Mindezek miatt párton belül is heves kritika éri a miniszterelnököt, hiszen annak ellenére, hogy Sunak lényegében „háborús vezető,” nem hajlandó érdemben lépni Nagy-Britannia hadviselő képességeinek javítása felé.

Rövid távon ezzel az egésszel az a probléma, hogy sok pénz és jelentős reformok esetén Nagy-Britannia nem fogja tudni fenntartani Ukrajna nagyvonalú támogatását fegyverek és lőszer-utánpótlás tekintetében. Hosszú távon pedig az a probléma, hogy nem fogják tudni hathatósan pótolni azokat az eszközöket, melyeket Ukrajnának kell adni, le kell selejtezni, el kell használni különféle NATO-missziókon, miközben nem kizárt, hogy valamikor a nem túl távoli jövőben szükség lesz majd arra, hogy a brit haderő megvédje akár magát, akár a brit szigeteket.

Jelen állapotában pedig egyre több olyan szakértő, döntéshozó van nem csupán Nagy-Britanniában, de más NATO-országokban is, aki szerint a brit haderő már most sem képes megvédeni az ország saját területeit - egyhamar pedig abszolút nem is látszik, ez hogyan változna.

Címlapkép: Finnbarr Webster/Getty Images