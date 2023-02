Bedühödött Moszkva: egy tollvonással 21 szerződést mondanak fel az Európai Unióval

Felmondta az orosz parlament alsóháza csütörtökön Oroszországnak az Európa Tanáccsal (ET) kötött mind a 21 nemzetközi szerződését.

Az erre vonatkozó törvénytervezetet Vlagyimir Putyin orosz elnök terjesztette az Állami Duma elé. Az elfogadott jogszabály értelmében Oroszország tagságának megszűnése miatt az Európa Tanácsban március 16-tól összesen 21 nemzetközi szerződés fogja hatályát veszteni Moszkva viszonylatában.

Ezek között van az ET alapokmánya, a szervezet kiváltságokról és mentességekről szóló általános egyezménye, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény, a terrorizmus elleni küzdelemről szóló európai egyezmény, a helyi önkormányzatok európai chartája és az Európai Szociális Charta - írja az MTI.Közben az orosz TASzSz szerint az orosz törvényhozás a terrorizmus elleni küzdelemről szóló európai egyezményeket nem tervezi felmondani, amíg az EU "nem diszkriminálja" Moszkvát.

A törvényhez fűzött indokolás emlékeztetett rá, hogy az ET Miniszteri Bizottsága - az Ukrajna ellen indított háború miatt - 2022. február 25-én határozatot fogadott el az ET törvényes szerveiben való orosz képviselet felfüggesztéséről. Oroszország 2022. március 15-én hivatalosan értesítette az ET főtitkárát arról a szándékáról, hogy az ET alapokmányának 7. cikke alapján (amely az önkéntes kilépési eljárást szabályozza) kilép az Európa Tanácsból, valamint felmondja az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményt.

Az ET Miniszteri Bizottsága pedig 2022. március 16-án határozatot fogadott el, amelyben Oroszország Európa tanácsi tagságát ugyanezen időponttal megszüntette. Az indoklás szerint az Oroszországi Föderáció feltételezi, hogy reá nézve az említett nemzetközi szerződések 2022. március 16-tól nézve hatályukat vesztik.