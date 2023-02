Ilyen még nem volt: fizetett menstruációs szabadságot vezet be egy európai ország

Változtatott az abortusztörvényeken, transzneműeket érintő törvényeken és a szabadságolás szabályain is Spanyolország – utóbbi azért érdekes, mert a spanyolok lettek az első olyan nép Európában, akik fizetett menstruációs szabadságot vezettek be – írja a Yahoo News

Az új törvények értelmében minden spanyol iskolában és börtönben kötelező lesz ingyenesen biztosítani a nőknek menstruációs termékeket, az egészségügyi intézményekben pedig ezek mellett hormonális fogamzásgátlókat is fel kell ajánlani a betegeknek, amennyiben ez szükséges.

Emellett a munkáltatóknak kötelező lesz fizetett szabadnapot biztosítani a menstruációs tünetektől erős fájdalmat elszenvedő női munkavállalóknak.

Változik az abortuszjog is: a 16-17 évesek szülői beleegyezés nélkül kérhetnek abortuszt, illetve törvényi szintre emelkedik az állami kórházakban végezhető abortuszhoz való jog. A procedúra most is legális, azonban sok orvos vallási indokokra hivatkozva nem hajlandó ezt elvégezni – erre mostantól sem kötelezik őket, de az orvosoknak írásban kell jelezniük ellenvetéseiket.

Enyhítették a transzneműekre vonatkozó szabályozásokat is: a 12-13 évesek bírói beleegyezéssel, a 14-16 évesek szülői beleegyezéssel válthatnak nemet. A 16 év fölöttiek bármilyen orvosi beleegyezés nélkül nemet válthatnak. A nemváltás Spanyolországban jogi procedúra – nem feltétlen kell, hogy bármilyen orvosi beavatkozás kísérje. Eddig azonban csak akkor kérvényezhette valaki a nemváltást, ha orvosi felhatalmazást kapott rá, miután megállapították, hogy gender diszfóriában szenved.

A törvényhozási folyamatot Irene Montero egyenjogúsági miniszter vezette, a Spanyolországot vezető baloldali koalíció minisztere. A jobboldali pártok mereven ellenezték az új törvényeket.