Masszív erősítést kaptak Bahmut ukrán védői – Robognak a tankok a városba

Az erősítés február 13-14-én érkezett meg a városba, az erről szóló információk azonban csak tegnap éjjel váltak nyilvánossá.

Bahmut védelmét páncélozott harcjárcművekkel – elsősorban tankokkal – erősítette meg az ukrán hadvezetés. A menetoszlopról készült fotók alapján úgy tűnik, elsősorban olyan harckocsik csatlakoztak az ukrán védelemhez, melyet az ukrán fegyveres erők Oroszországtól zsákmányoltak – ezen belül is egy T-72B3 és egy T-80U.

