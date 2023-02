Videó: bizarr robotfegyvereket küldtek az ukrán frontra az oroszok

A kerekes UGV-nek úgy tűnik, kétféle variánsa van: az egyik két 7,62 milliméteres géppuskával, a másik egy 12,7 milliméteres géppuskával van felszerelve. Az eszközökről készült videó alapján úgy tűnik, a járműveket egyszerű távirányítóval kezelik, nem önvezetők.

Bendett azt állítja: a járműveken robbanóeszközök vannak, melyek elműködnek abban az esetben, ha az UGV-k harcképtelenné válnak. Ennek célja megakadályozni, hogy a „robotfegyverek” ellenséges kézre kerüljenek.

