Van pár ütős fegyver, amit csak mostanában vesznek elő az oroszok - Ezek hozzák majd el Putyin győzelmét?

Akkor, amikor a 2015-ös Győzelmi Napi parádén először megjelentek, nem túlzás azt állítani, hogy a T-14-es harckocsik a frászt hozták a nyugati katonai szakértőkre. A minden szempontból modernnek tűnő járművek kialakítása, felszereltsége sokkal jobban emlékeztetett a még nyugaton is csak tervezőasztalon lévő páncélosokra, mint az orosz katonai doktrínában addig elsőbbséget élvező kisebb méretű, olcsóbb harckocsikra, mint például a T-90.

A SzU-57-es az Armatákhoz hasonló riadalmat keltett, hiszen 2021-es rendszeresítésével Moszkva is egy olyan, minden időjárási körülmények között bevethető, multifunkciós, ötödik generációs harci repülőgéphez jutott, amelyet mindaddig csak az Egyesült Államok (F-22, F-35) és Kína (Csengdu J20-as széria) gyártott.

A fentiekkel szemben a sokat mondó Terminator becenévre keresztelt BMPT harckocsitámogató harcjármű világszinten új megközelítést képviselő fegyver: a hivatalos orosz doktrína szerint a Terminatorok feladata első sorban az, hogy városi környezetben támogatást nyújtsanak az ilyen helyzetekben egyébként rendkívül sebezhető harckocsiknak.

Az elképzelés maga mindenképpen modern szemléletmódot sugall, hiszen a szűk utcákban, épületekben megbúvó, páncéltörő fegyverekkel felszerelt katonákkal szemben a tankok gyakran védtelenek, egy kifejezetten ilyen, „másodlagos” célpontok leküzdésére tervezett jármű pedig rengeteg terhet levehet a harckocsizók válláról.

Az Oroszország által közölt hivatalos specifikációk alapján kijelenthető az, hogy mind a három fegyver modernnek számít, és felveszi a versenyt a nyugati versenytársakkal: az Armaták 2A82–1M 125mm-es sima csövű harckocsiágyúi elméletben a legtöbb nyugati harckocsi páncélzatát képesek leküzdeni, ráadásul normál és rakétameghajtású lőszerek széles skáláját képesek kilőni. A harckocsi legénységének mindhárom tagja egy jól védett „kapszulában” foglal helyet a páncéltesten belül, ráadásul a járműbe beszerelték az eddig éles körülmények között még nem látott Afganit aktív védelmi rendszert is.

A SzU-57-esek abszolút modern vadászbombázóknak számítanak, emelkedésük, sebességük, fegyverzetük és szenzoraik felveszik a versenyt a modern amerikai ellenfelekkel, ugyanakkor a rendelkezésre álló információk szerint az ötödik generációs fegyvereknél „elvárt” lopakodó képességekkel nem igazán rendelkeznek: a radarok számára sokkal jobban láthatóak, mint az amerikai F-35-ös és F-22-es gépek.

A BMPT-k páncélvédettsége hivatalosan megegyezik az orosz harckocsikéval, a jármű fegyverzete azonban minden, csak nem konvencionális. A Terminator tornyában két darab 30mm-es gépágyút, azok között egy 7,62mm-es géppuskát, valamint négy darab 130mm-es irányított rakétát tud hordozni, a páncéltestben pedig helyet kapott még két 30mm-es gránátvető is. Ebből látható, hogy a jármű lényegében bármilyen célpont leküzdésére képes lehet.

A fent említett fegyverek közül eddig csak az Armatákról tudjuk, hogy komoly meghibásodásokat produkáltak az elmúlt években: szinte legendássá vált az a 2015-ös felvétel, amelyen az egyik T-14-es a parádé kellős közepén robbant le, és el kellett vontatni. A jármű megbízhatósága napjainkban is erősen kérdéses, ugyanakkor szinte biztosra vehetjük, hogy az orosz mérnökök a kezdeti prototípusok hibáinak egy részét kijavították.

Az, hogy ezek a fegyverek kevés változást fognak eredményezni a háborúban nem is a technológiai specifikációik miatt kérdéses, hiszen mint az fentebb látható, alapvetően modern eszközökről van szó. A probléma ennél sokrétűbb.

RuAF receives new batch of 4 SU - 57 fighter aircraft, working towards having a fleet of 24 by 2024.And its a 4th Gen fighter with some fancy maneuvers that's it.In comparison US built 800+ F-35s which is a real stealth fighterChina made 200+ J-20s Russia is a joke pic.twitter.com/KfKnffV3Ds