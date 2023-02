Elemzők: ezért van kudarcra ítélve az új orosz offenzíva

A Luhanszk megyében indult orosz támadó műveletek fő szakasza már folyamatban van, de Oroszországnak valószínűleg nincs elég tartaléka ahhoz, hogy drámaian növelje az offenzíva mértékét vagy intenzitását – írja az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi elemzőintézet.

Több fontos harckocsizó egység hiánya azt sugallja, hogy az orosz hadsereg továbbra is küzd a korábbi sikertelen offenzívák során elvesztett felszerelések, különösen harckocsik pótlásával. Bár az oroszoknak még lehet néhány újjáalakított gépesített egységük tartalékban, de nem valószínű, hogy ezeknek a luhanszki frontra küldése drámai mértékben megváltoztatná a most zajló offenzíva menetét.

Az orosz offenzíva nagy valószínűséggel még egy ideig folytatódni fog, és átmenetileg lendületet kaphat, amint az utolsó tartalékokat is bevetik (ha bevetik), de vélhetően jóval a céljai elérése előtt kifullad, és valószínűleg nem fog jelentős hadműveleti előnyökhöz vezetni

– vélik az ISW elemzői.

Tonight's report forecasts the unlikelihood of significantly increased Russian offensive operations this winter based on an assessment of Russian forces already committed to active operations compared w/ s overall ground forces' order of battle. #Russia — ISW (@TheStudyofWar) February 20, 2023

Az elemzőintézet a fronthelyzetről szóló napi jelentésében azt írta, orosz katonai bloggerek szerint az orosz erők korlátozott szárzaföldi támadást indítottak a Zaporizzsja megyében található Novodanylivka ellen. Felvételek szerint a Wagner csoport zsoldosai Melitopol városába érkeztek.

Southern :Russian milbloggers claimed that Russian forces conducted a localized ground attack near Novodanylivka, Oblast, and amplified footage showing Wagner Group fighters arriving in Melitopol, Zaporizhia Oblast. #Ukraine — ISW (@TheStudyofWar) February 20, 2023

Bahmut északi és keleti külvárosaiban az orosz erők kisebb területi nyereségeket értek el. Egy orosz katonai blogger szerint a Wagner csoport erőinek veszteségei miatt szűkül az offenzívák hatóköre a térségben.

Oblast:Russian forces likely secured small gains in the northern suburbs of & in its eastern outskirts. A Russian milblogger claimed that degraded Wagner formations' lack of forces is narrowing the scope of their offensives in the area. #Donetsk — ISW (@TheStudyofWar) February 20, 2023

Az orosz erők folytatják támadó műveleteiket Donyeck város nyugati külvárosaiban, illetve Vuhledar körül.

2/ Russian forces reportedly continued offensive operations along the western outskirts of city and around . #Donetsk — ISW (@TheStudyofWar) February 20, 2023

Ugyancsak orosz műveletek folynak Szvatovétól észanyugatra és Kremmina közelében. Orosz források szerint az ukránok megerősítik frontvonalbeli pozícióikat Kremminától nyugatra és északnyugatra.

Western /Eastern Oblast:Russian forces continued offensive operations northwest of and near . Russian sources claimed that Ukrainian forces are strengthening frontline positions west and northwest of Kreminna. #Luhansk — ISW (@TheStudyofWar) February 20, 2023

Címlapkép: Megsemmisített orosz eszközök 2022 októberében. Metin Aktas/Anadolu Agency via Getty Images