Itt az áttörés? Fontos bejelentést tett a török külügyminiszter

Antony Blinken amerikai külügyminiszter hétfőn Ankarában kijelentette, hogy Washington határozottan támogatja Finnország és Svédország mielőbbi NATO-csatlakozását. Szerinte a két ország már elegendő lépést tett a csatlakozás érdekében, de a török külügyminiszter további konkrét lépéseket tart szükségesek. A török diplomácia vezetője azonban jelezte: hamarosan folytatódnak a svéd és finn NATO-csatlakozásról szóló, korábban felfüggesztett tárgyalások.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter hétfőn Ankarában kijelentette, hogy Washington határozottan támogatja Finnország és Svédország mielőbbi NATO-csatlakozását. Szerinte a két ország már elegendő lépést tett a csatlakozás érdekében, de a török külügyminiszter további konkrét lépéseket tart szükségesek.

Az Egyesült Államok a két északi ország mielőbbi csatlakozását támogatja az Észak-atlanti Szervezethez. Svédország és Finnország NATO-csatlakozása nem kétoldalú kérdés

- mondta Blinken a Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatón.

Cavusoglu hangsúlyozta: a NATO minden tagországának meg kell győznie Svédországot, hogy tegyen további konkrét lépéseket a csatlakozás érdekében, ezzel eloszlatva Ankara fenntartásait.

Törökország egyelőre elzárkózott attól, hogy ratifikálja Svédország NATO-csatlakozását.

Azt ugyanakkor a török diplomácia vezetője jelezte az ankarai sajtótájékoztatón, hogy hamarosan folytatódnak a svéd és finn NATO-csatlakozásról szóló, korábban felfüggesztett tárgyalások Brüsszelben.

Ulf Kristersson svéd kormányfő hétfői sajtótájékoztatóján üdvözölte Cavusoglu e kijelentését. Hozzátette: habár még nem jelöltek ki pontos dátumot a háromoldalú tárgyalások folytatására, meggyőződése, hogy Svédország hamarosan csatlakozhat a katonai szövetséghez.

Cavusoglu az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókról is beszélt, és kijelentette, hogy Törökország semmi olyat nem exportál Oroszországba, amit fel lehetne használni az Ukrajna elleni háborúban. Leszögezte azt is, hogy Ankara nem fogja megengedni, hogy az amerikai és európai büntetőintézkedéseket Törökországban vagy Törökország felhasználásával bárki is megsértse, és lépéseket is tesz ennek megakadályozására.

Az amerikai kormány az elmúlt hetekben összesen 185 millió (64,8 milliárd forint) dolláros humanitárius segélycsomagot jelentett be a földrengés sújtotta Törökország és Szíria számára. Az amerikai diplomácia vezetője hangsúlyozta, hogy Washington a földrengéseket követően mindaddig támogatja Ankarát, ameddig szükséges.

Az Egyesült Államok és Törökország nem ért egyet mindenben, de partnerségünk több próbát kiállt már

- fogalmazott Antony Blinken.

Az amerikai külügyminiszter Recep Tayyip Erdogan török elnökkel is tárgyalt a nap folyamán.

Címlapkép: Antony Blinken amerikai (b) és Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter az ankarai megbeszélése utáni sajtóértekezleten 2023. február 20-án. Fotó: MTI/EPA/Necati Savas