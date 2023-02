Videó: csúnya hibát követett el az orosz tank, kis híján végzetes lett

A felvételt egy orosz drón készítette, melynek kezelői vélhetően rádiós összeköttetésben állnak a videón szereplő harckocsizó alakulattal. A drón ukrán gyalogosokat észlel, akik egy bozótosban ásott fedezékben rejtőzködnek egy rakétagránátvetővel.

Az orosz tank időben észleli az ukrán gyalogosokat, majd rájuk is lő fő fegyverével, vélhetően egy repeszromboló töltettel. Az ukrán gyalogosok azonban fedezékbe húzódnak, túlélik a támadást, melyet a harckocsi kezelőszemélyzete nem észlel.

A tank ezután közvetlenül az ukrán fedezék mellett elhaladva tovább halad, a hátát mutatva az ukrán állásoknak. Az ukrán gyalogosok ezután kiemelkednek a fedezékből és tüzet nyitnak a rakétagránátvevővel.

Az orosz harckocsizóknak nagy szerencséjük van: az ukránok a torony tetejét találják el, a tank minimális kárt szenved. Ha néhány centivel lejjebb, a motorteret éri találat, az jó eséllyel végzetes lett volna a harckocsi és talán a kezelők számára is. A harckocsi-páncéltest hátsó részén jellemzően a legalacsonyabb a páncélvédettség és általában aktív / passzív védelmi rendszerek sem találhatók rajta, így ez a rész a leginkább sérülékeny a legtöbb harckocsin.

A dramatic video shows two Ukrainian warriors attacked by a tank: the tank misses them and Ukrainians fire from a grenade launcher at it. Unfortunately, the tank managed to leave, but the Russian drone operator's panic is palpable. pic.twitter.com/zyuQ5TyhCb