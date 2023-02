Videó: gigantikus rakétát lőtt ki Észak-Korea, Amerikát akarták megijeszteni

A hétvége során közös hadgyakorlatot hajtott végre az Egyesült Államok és Dél-Korea, Észak-Korea az eseményre válaszul saját hadgyakorlatot indított, mely során stratégiai csapásmérő képességeiket tesztelték.

Az esemény során kilőtték Észak-Korea egyik legnagyobb rakétáját is, a Hvaszong-15-öst. Az eseményről videófelvételt is publikált az észak-koreai állami média.

️North Korean authorities have released a video of the launch of the Hwasong-15 intercontinental ballistic missile that took place on Saturday. pic.twitter.com/eGbO7Idsu4