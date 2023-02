"Csak Putyin nélkül lehet béke" - utasította el a pacifista narratívát az orosz elitdiplomata

Borisz Bondarev, a háború miatt lemondó orosz ENSZ-tanácsadó szerint csak fegyveres támogatással érhetik el a nyugati hatalmak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök békét kössön az ukrajnai háború lezárására. Szerinte a béketárgyalásokat sürgető kormányok - amely Európában csak a magyar vezetésre illik - feláldozhatónak tekinti az ukrán népet.

Tavaly májusban, nem sokkal a háború kitörése után mondott le Borisz Bondarev, aki 20 évig dolgozott Oroszország ENSZ-képviseletén tanácsadóként. A topdiplomata akkor azzal indokolta lépését, hogy "soha nem szégyelltem még ennyire az országomat, mint február 24-én", miközben a Kreml ukrajnai invázióját "az orosz nép elleni legsúlyosabb bűncselekménynek" nevezte.

Most, közel egy évvel a háború kitörése után Bondarev arról beszélt, hogy "a Nyugatnak növelnie kell az Ukrajnának nyújtott katonai támogatását, hogy legyőzze Vlagyimir Putyin rezsimjét, amely mindig is a háború, az agresszió és a destabilizáció forrása" lesz - írja az Euractiv az EFE tudósítása alapján.

A volt diplomata azt mondta, soha nem hitte, hogy Putyin - akit felelősnek tart a háborúért -, megszállná Ukrajnát.

Tudtam, hogy ez egy korrupt rezsim, hogy tolvajok, de soha nem gondoltam, hogy a tolvajlástól a gyilkoláson át és a háborús bűnökig eljutnak

- jelentette ki. Bondarev arról is beszélt, hogy szerinte "ha békét akarunk, akkor Putyint és a rezsimjét ki kell venni az egyenletből". Úgy látja, Putyin nem tud már semmit sem nyújtani az orosz népnek, és most csak annyit tesz, hogy az ország bajait és saját hibáit állítólagos külső ellenségek hibájának állítja be.

Ő mindig is a háború, az agresszió és a destabilizáció forrása lesz. Ha Putyin vereséget szenved, és hatalmon marad, azt személyes sértésnek fogja venni, és bosszút fog állni

- jósolta a volt diplomata.

"Ez a háború az ő személyes háborúja, mert körülötte senki sem akarta ezt a háborút. És most sem akarják. Csak követik, mert nem az ő felelősségük gondolkodni és dönteni" - tette hozzá.

Nemcsak Putyint, de a nyugati országokat is bírálta: kevésnek tartja, hogy ugyan támogatják Ukrajnát, de nem küldenek olyan fegyvereket, amelyekkel Kijev végső győzelmet arathatna. Szerinte Európa és az Egyesült Államok nem akarja, hogy Ukrajna megnyerje ezt a háborút. "Úgy tűnik, hogy Ukrajnát az Oroszországgal való béke felé akarják terelni. Egyfajta képletként, hogy megmentsék Putyin arcát" - hangsúlyozta.

"Nem tudom, hogy Spanyolországnak hány tankja van, de ha van 100 tankja, akkor szállítsa őket Ukrajnának. Ez nagyszerű hozzájárulás lenne egész Európa biztonságához" - mondta Bondarev.

Kritizálta azokat a pacifista európai vezetőket is, akik ellenzik, hogy Kijevnek katonai segítséget nyújtsanak:

A háború nem fog csodával határos módon véget érni, ha nem szállítanak fegyvereket.

A kiszólása nem igazán szólhatott másnak, mint Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek és kormányának, mivel az unió többi országa részt vesz az ukrán hadsereg támogatásában, még a kezdetben vonakodó Bulgária is lépett már Kijev megsegítésére. A kormányfő még hétvégi évértékelő beszédében is a békét sürgette, miközben Joe Biden amerikai elnök keddi kijevi és varsói látogatásán is támogatást ígért Ukrajnának.

Bondarev szerint ez a pacifista narratíva lekezelő és arrogáns, és Ukrajna szuverenitását használja fel alku tárgyaként.

"Az ukrán népnek jogában kell állnia eldönteni, hogy békét akar-e, vagy harcolni akar, vagy visszavenni az egész területét" - mondta az orosz ex-diplomata, aki szerint ezek a pacifisták úgy tűnik, hogy azt mondják: Ukrajnát fel lehet osztani.

Cseréljék el Ukrajna egy részét Putyinnal, cserébe valamiért, mintha nem szabad nép lennének, hanem valami alsóbbrendű emberek, akiket fel lehet áldozni

- fogalmazott a békenarratívával szemben Bondarev.

A 42 éves egykori diplomata jelenleg Svájcban él, azt állítja, hogy jól van, de nem szeretne beszélni a biztonságáról vagy arról, hogy kapott-e fenyegetéseket. Szerinte túl jelentéktelen, ahhoz, hogy Oroszország foglalkozzon vele, még úgyis, hogy több orosz oligarcha - köztük sok, a háborút kritizáló személy - halt meg gyanús körülmények között az elmúlt időszakban.

Ennek kapcsán Bondarev összefoglalta a Putyin Oroszországában kialakult helyzetet: "Ha elkerülöd, hogy belekeveredj a politikába és kritizáld a kormányt, akkor nem lesz semmi bajod. Cserébe az életed többé-kevésbé a megszokott módon fog menni, még a háború alatt is."

Le is vezette, hogy az orosz nép miért nem elégedetlen az elhúzódó háborús helyzet miatt: "Moszkvában az üzletek nyitva vannak, az éttermek tele vannak. Az emberek szórakoznak. Semmi sem mutatja, hogy háború van" - tette hozzá, jelezve, hogy senkit sem érdekel, hogy mi történik Oroszország néhány távoli és szegényebb részén, ahol katonákat toboroznak. Ráadásul ezek az események nem is kapnak nyilvánosságot.

"Putyin 20 éve arra tanítja az embereket, hogy csak a saját életükkel törődjenek, és minden állami ügyet bízzanak rá" - magyarázta a volt diplomata.

