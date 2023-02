Oroszbarát szakadár államot rohanna le Ukrajna? Elvileg 3 nap alatt kisöpörnék az oroszokat  

Az orosz védelmi minisztérium csütörtöki közleménye szerint az ukrán fegyveres erők egy hamis zászlós hadművelet segítségével teremtenek ürügyet a Moldovától a Szovjetunió szétesésekor elszakadt Dnyeszter Menti Köztársaság lerohanására. Az orosz információk szerint Ukrajna színlelt orosz támadást indít a saját területei ellen, majd ezt követően egy gyors hadjárat keretében elfoglalja az egyébként orosz katonákkal is védett szakadár Transznyisztriát.

️Numerous RussianTG sources are now saying that according to unconfirmed reports, AFU are preparing to take Transnistria.I personally heavily doubt this will happen however its spreading like crazy so worth noting. pic.twitter.com/frm5wMPVTF