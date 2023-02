Megkezdődtek az évfordulós megemlékezések: van olyan, ami biztosan nem fog tetszeni Putyinnak

Pontosan egy évvel ezelőtt, 2022. február 24-én kezdődött meg Oroszország teljes körű inváziója Ukrajna ellen. Az évforduló alkalmából több európai országban kezdődtek megemlékezések, egyes helyeken civil szervezetek szerveznek tiltakozásokat a helyi orosz nagykövetségek elé, máshol – mint Párizsban és Berlinben, ünnepi szintre emelték a megemlékezést.

Lengyelországban „Oroszország egy terrorista állam” feliratú molinókkal sorakoztak fel civil aktivisták a varsói orosz nagykövetség épülete elé, miközben hangosbemondókon légiriadók szirénáit és robbanások zajait játszották le. A hágai orosz nagykövetség előtt az ukrán himnusz szól az évforduló alkalmából.

Akadtak olyan európai országok is, amelyek állami szintre emelték a megemlékezést, mint Franciaország: Párizsban már csütörtök este az ukrán nemzeti lobogó kék-sárga színeiben tündökölt az Eiffel-torony.

The Eiffel Tower in Paris has been illuminated in Ukraine's yellow and blue national colors tonight as the world marks the one-year anniversary of Russia's genocidal Ukraine invasion pic.twitter.com/4pJ4gwjCud