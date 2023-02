Megkísérelte az elképzelhetetlent Ukrajna? Még soha nem jutott ilyen közel ellenséges drón Moszkvához

Andrej Vorobjov, Moszkva régió kormányzója korábban jelezte, Gubasztovo falu közelében megtalálták egy éjszaka lezuhant drón maradványait. A kormányzó hozzátette, a támadás célpontja egy polgári infrastrukturális létesítmény lehetett.

Lezuhant egy drón száz méternyire a Gazprom gázkompresszor-állomásától a Kolomnai járásban lévő Gabasztovo községben

- közölte Andrej Vorobjov a Telegram üzenetküldő alkalmazásban. A kormányzó szerint a drón lezuhanását követően nem történt robbanás, a földön sérülés nem történt, kár nem keletkezett.

: A Ukrainian UKRJET UJ-22 UAV crashed close to the Voskresensk gas compressor station in the Kolomensky district of Oblast.It would've travelled 600km+ if launched from Ukrainian territory- possibly the deepest attempted Ukrainian drone strike of the war. #Russia