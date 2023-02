Videó: itt az orosz légiközlekedést megbénító repülő tárgy

A délelőtti órákban érkeztek meg az első hírek arról, hogy a Szentpétervár felé tartó polgári repülőjáratok váratlanul irányt váltottak, a város repülőterét pedig lezárták a hatóságok, ezt követően több orosz vadászgép is megjelent a város fölött.

Az első értesülések szerint a hirtelen felfordulást egy orosz légtérbe behatoló ismeretlen repülő jármű okozta, később azonban az orosz állami média úgy nyilatkozott, hogy egy előre be nem jelentett gyakorlat miatt kellett lezárni a légteret, és odavezényelni a légierő gépeit.

A Truha által közölt felvételen ezzel szemben elméletileg az látható, amint egy repülőgép áthúz a nyugat-oroszországi város légterén.

️Ukrainian source Tpyxa claims this is a video of the drone that was over St.Petersburg.Looks a bit like an RQ-4 pic.twitter.com/mkvmzPp9dQ