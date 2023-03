Állítólag megindult az ukrán frontra az oroszok egyik legmodernebb páncélosa

Több orosz blogger is arról ad számot, hogy megindultak a donbaszi frontra Oroszország VPK-7829 „Bumeráng” harcjárművei.

Az orosz bloggerek erre bizonyítékul egy elmosódott fotót keringetnek, melyen egy vasúti szerelvényen láthatók az orosz harcjárművek. Az állítólagos fénykép hitelessége nem ellenőrizhető.

A VPK-7829 „Bumeráng” Oroszország legmodernebb gyalogsági harcjármű / páncélozott szállító harcjárműve, az eszközt a régi BTR-széria utódjának szánta Oroszország.

Mivel a Bumeráng sorozatgyártása valószínűleg még nem indult meg, jó esély van rá, hogy ha valóban Ukrajnába is megy az oroszok által emlegetett szerelvény, a járműveket csak tesztelik majd, ahogy tették ezt a T-14 Armata harckocsikkal is, kontrollált körülmények közt.

Címlapfotó: Dmitriy Fomin from Moscow, Russia, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons