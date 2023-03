Alaposan felturbózza Amerika a tajvani légierőt

Az Egyesült Államok kormányzata 619 millió dollár (216,6 milliárd forint) értékű katonai felszerelés értékesítéséről döntött Tajvannak, hogy segítse a sziget védelmi képességének növelését - közölte a tajvani külügyminisztérium csütörtökön.

A közlemény szerint ez már a kilencedik alkalom, amikor Joe Biden elnök kormányzata katonai felszerelést és technikai-logisztikai szolgáltatásokat ad el Tajvannak.

Washington egy 1979-es törvény értelmében jogilag köteles támogatni a sziget védelmi képességeinek kiépítését.

A katonai felszerelés F-16-os vadászrepülőgépekhez használható rakétákat és felszereléseket is tartalmaz - tudatta az amerikai védelmi minisztérium (Pentagon) alá tartozó Védelmi Biztonsági Együttműködési Ügynökség (DSCA).

Az eladásra szánt katonai eszközök növelik Tajvan légterének védelmét, a térség biztonságát, és segítik a kölcsönös együttműködést az Egyesült Államokkal - közölte a DSCA.

Az ügynökség szerint az üzlet hozzájárul Tajpej biztonságának javításához, valamint a térség politikai stabilitásának és katonai egyensúlyának fenntartásához.

A tajpeji védelmi minisztérium megköszönte a most bejelentett döntést, rámutatva, hogy a megállapodást - amennyiben az amerikai kongresszus is jóváhagyja - rövid időn belül a gyakorlatba is átültethetik.

A minisztérium szerint a katonai felszerelések tovább erősítik a légierő védelmi képességeit, különös tekintettel arra, hogy a kínai harci gépek rendszeresen behatolnak a tajvani légtérbe.

Hozzátette, hogy kínai repülőket csak az elmúlt 48 órában 40-nél többször észleltek Tajvannál.

Kína saját területe részeként tekint az 1949 óta önálló kormányzattal rendelkező Tajvanra. Peking és Tajpej között a viszony többéves közeledés után ismét fagyossá vált azután, hogy a Caj Jing-ven tajvani elnök vezette kormányzat elutasította azt az 1992-ben elfogadott, az "egy Kína" elvét magában foglaló egyezményt, amelyet Peking a tárgyalások alapfeltételeként kezel. A kínai kormányzat azóta diplomáciai eszközökkel igyekszik korlátozni Tajvan mozgásterét a nemzetközi színtéren, gazdasági nyomást gyakorol Tajvanra, és rendszeres hadgyakorlatokat tart a sziget közvetlen közelében.

A címlapkép illusztráció, F-16-os vadászbombázók láthatóak rajta. Forrás: Getty Images