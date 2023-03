Nyilatkozott a Wagner-vezér a szerb zsoldosokról

A zsoldosvezér mindazonáltal nem tagadta azt, hogy korábban szerb nemzetiségű fegyveresek is szolgáltak a Wagner kötelékében:

Vucsics fölöslegesen hisztériázik, jelenleg nincsenek szerbek a Wagnerben, az utolsó két hónapja elhagyta Ukrajnát, aki mást állít, az hazudik.

Korábban az interneten több olyan felvétel is megjelent, amelyen egyértelműen szerb önkéntesek voltak láthatóak a Wagner kötelékében, ugyanakkor igaz az, hogy az elmúlt hónapokban nem érkezett információ arról, hogy a katonák még mindig Ukrajnában lennének.

-state news outlet RIA Novosti released a video claiming to show volunteers training to be mercenaries under Russian-aligned PMC (Private Military Company) Group, shown preparing to fight in the Oblast of . #Russian