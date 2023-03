Korábban háborút is vívtak a szigetekért, most ismét fellángolt a vita két ország között

Santiago Cafiero argentin külügyminiszter brit hivatali partnerével, James Cleverlyvel az újdelhi G20-csúcson tartott megbeszélését követően jelentette be, hogy a latin-amerikai ország kivonul az úgynevezett Foradori-Duncan-egyezményből.

Mint mondta, az argentin kormány újfent tárgyalásokat kíván nyitni a dél-atlanti Falkland-szigetek szuverenitásáról, és ezért találkozót javasol brit képviselőkkel az ENSZ New York-i székhelyén.

Cleverly haladéktalanul reagált az elhangzottakra Twitter-oldalán azzal, hogy "a Falkland-szigetek brit terület".

Hozzátette: a helyi lakosoknak jogukban áll dönteni sorsukról, és úgy határoztak, hogy a brit korona fennhatósága alá tartozó, tengeren túli terület maradnak.

The Falkland Islands are British.Islanders have the right to decide their own future - they have chosen to remain a self-governing UK Overseas Territory. https://t.co/UTpiyJ74LN