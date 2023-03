Több támadás érte Oroszország területét, riadó volt egész Ukrajnában - Háborús híreink pénteken

Portfolio 2023. március 03. 11:31

Az elmúlt napokban több támadás is érte Oroszország saját területét, elsősorban Brjanszk régiót, ahol fegyveresek is megjelentek, illetve Moszkva mellől is robbanásokról jöttek hírek. Ukrajna tagadja a felelősséget, szerintük Oroszország belső problémákkal küzd, miközben Vlagyimir Putyin orosz elnök neonáci terrorizmust emleget. A Wagner-csoport videót tett ki Bahmut városából. Ma reggel országos légtérvédelmi riadót rendeltek el az ukrán hatóságok, melyet 10 óra körül lefújtak. Oroszország ma Magyarországot érintő diplomáciai vízummegállapodást mondott fel. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.