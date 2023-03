Elítélte a bíróság a Tiananmen téri áldozatokért virrasztókat Hongkongban

Egy hongkongi bíróság bűnösnek találta szombaton annak a hongkongi csoportnak a három volt tagját, amely az 1989-es kínai Tiananmen (Tienanmen) téri erőszak emlékére évente virrasztást szervezett; az indoklás szerint nem tettek eleget a nemzetbiztonsági rendőrség által kért információkérésnek.

Az egyik vádlott a 38 éves Chow Hang-tung, egy prominens hongkongi demokráciapárti aktivista és a Hongkongi Szövetség Kína Hazafias Demokratikus Mozgalmainak Támogatására (a Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements in China) korábbi alelnöke. A két másik, a szövetség állandó bizottságának egykori tagjai, Tang Ngok Kwan és Tsui Hon Kwong.

Az időközben feloszlatott szövetség volt a fő szervezője a június 4-i hongkongi gyertyás virrasztásnak a kínai Tiananmen téri vérengzés áldozataiért. Minden évben több tízezer embert vonzott ez az esemény, amely a legnagyobb nyilvános megemlékezés volt a maga nemében kínai területen.

A hongkongi tömeges demokráciapárti tüntetések óta 2019-ben a hatóságok nem engedélyezték a virrasztás megtartását a koronavírus-járvány miatt. A szövetség 2021 szeptemberében feloszlott, miután a hatóságok letartóztatták a csoport több vezető tagját, köztük Chow-t is.

A per során, amely tavaly év végén kezdődött, több mint egy évvel a vádlottak letartóztatása után, Ivan Cheung kormányügyész azzal vádolta a szövetséget, hogy "külföldi ügynöke" volt egy meg nem nevezett csoportnak, amelytől állítólag 20 000 hongkongi dollárt (mintegy egymillió forintot) kapott.

Chow azonban ezt a bíróságon cáfolta, elmondta, hogy a szövetség egy független, hongkongiak által vezetett civil társadalmi csoport, és hogy az ellene és a többiek ellen indított eljárás "politikai üldözésnek" minősül.

Az ítélethirdetés március 11-én várható, a maximális börtönbüntetés hat hónap lehet ezért a konkrét bűncselekményért.

Chow már letöltött két másik börtönbüntetést a Tiananmen megemlékezések szervezésében való részvételével kapcsolatos törvénytelen gyülekezésért, de még mindig szembe kell néznie egy súlyosabb váddal, amely szerint a szövetségen keresztül felforgatta az államhatalmat.

A Peking által 2020. június 30-án elfogadott, majd azonnal hatályba is lépő nemzetbiztonsági törvényt Hongkongra szabottandolgozták ki, válaszul a hónapokig tartó, időnként erőszakba torkolló demokráciapárti tüntetésekre. A jogszabály a szakadár tevékenységet, a felforgatást, a terrorizmust, valamint a nemzetbiztonság veszélyeztetésére külföldi országokkal vagy más külső elemekkel való összejátszást sorolja fel, és egyes esetekben lehetővé teszi a gyanúsítottak kiadását Kínának.

A törvény ellen számos külföldi kormányzat és nemzetközi szervezet is szót emelt, attól tartva, hogy az tovább gyengíti a hongkongi szabadságjogokat. A kínai és a hongkongi hatóságok szerint viszont a törvény stabilitást hozott az Ázsia pénzügyi központjaként számon tartott nagyvárosba.

