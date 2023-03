Lőnek az oroszok, kritikus a helyzet Bahmutnál - háborús híreink szombaton

Ukrajnának 200-300 modern NATO-harckocsira lenne szüksége ahhoz, hogy kitolja az orosz haderőt a Donbaszból és a Krímből – mondta ezt az ukrán katonai vezérkar még az év elején. Egy ideig úgy tűnt, hogy teljesülni fog Ukrajna vágya – sorra jöttek a felajánlások a NATO-országok vezetőitől, elsősorban Leopard 2-es harckocsik transzferjéről. Miután Berlin heves politikai csatározás után engedélyezte a tankok exportját, a lelkesedés gyorsan elfogyott: most, március elején nagyon úgy néz ki, hogy a remélt Leopard 2-es állomány csupán töredékét kapja meg Ukrajna a tervezett tavaszi offenzívához. Az év végére még akár meg is lehet a remélt 200-300 tank, de most úgy fest, hogy a valódi, modern harckocsinak számító Leopard 2A6-osból, a Challenger 2-esből, illetve M1A2 Abramsből csak minimális mennyiség fog Ukrajnába kerülni, az ukrán harckocsizókat továbbra is döntő túlsúllyal hidegháborús technológiával fogják felszerelni. Leopard 1-esekkel és kipofozott lengyel T-72-esekkel pedig nem lehet megnyerni ezt a háborút.