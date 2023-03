Ömlenek a tankok Ukrajnába, de van pár dolog, aminek nagyon nem fognak örülni Kijevben

Ukrajnának 200-300 modern NATO-harckocsira lenne szüksége ahhoz, hogy kitolja az orosz haderőt a Donbaszból és a Krímből – mondta ezt az ukrán katonai vezérkar még az év elején. Egy ideig úgy tűnt, hogy teljesülni fog Ukrajna vágya – sorra jöttek a felajánlások a NATO-országok vezetőitől, elsősorban Leopard 2-es harckocsik transzferjéről. Miután Berlin heves politikai csatározás után engedélyezte a tankok exportját, a lelkesedés gyorsan elfogyott: most, március elején nagyon úgy néz ki, hogy a remélt Leopard 2-es állomány csupán töredékét kapja meg Ukrajna a tervezett tavaszi offenzívához. Az év végére még akár meg is lehet a remélt 200-300 tank, de most úgy fest, hogy a valódi, modern harckocsinak számító Leopard 2A6-osból, a Challenger 2-esből, illetve M1A2 Abramsből csak minimális mennyiség fog Ukrajnába kerülni, az ukrán harckocsizókat továbbra is döntő túlsúllyal hidegháborús technológiával fogják felszerelni. Leopard 1-esekkel és kipofozott lengyel T-72-esekkel pedig nem lehet megnyerni ezt a háborút.

A vártnál szerényebb lett a „Leopard-koalíció”

A Bundeswehr Leopard 2A6-osai lőgyakorlaton. Most úgy néz ki, ebből a modern harckocsitípusból csak minimális mennyiséget fog kapni Ukrajna. Fotó: 7th Army Training Command from Grafenwoehr, Germany, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Ukrajna a háború kezdete óta erőteljesen lobbizik azért, hogy modern, NATO-országok által gyártott harckocsikat kaphasson támogatóitól, 2023 elejéig azonban még Kijev legszorosabb támogatói sem akartak hallani a dologról. Az ukrán katonai vezérkar konkrét számokat is közölt arról, hogy miből, mennyit szeretnének: elmondásuk szerint 200-300 tankkal, 600 gyalogsági harcjárművel és 500 önjáró tarackkal már ki tudta volna tolni az ukrán haderő az oroszokat a megszállt területekről.

Január elején aztán az Egyesült Államok törte meg a jeget gyalogsági harcjármű témában: hosszas vonakodás után úgy döntött Joe Biden elnök, M2 Bradley lövészpáncélosokat küld Ukrajnának. Röviddel ezután Franciaország is lépett: ők körülbelül 40 AMX-10 RC „könnyűtank” Ukrajnának való átadását jelentették be. Az AMX-10 RC valójában nem tank, de mivel a franciák hivatalosan így hívják, más országoknál is beindult a lobbi, hogy küldjenek valódi általános harckocsikat, MBT-ket Ukrajnának.

Elsőként London döntött úgy, hogy 14 Challenger 2-est adnak az ukránoknak, a valódi áttörést viszont mindenki szerint az jelentette volna, ha sikerül Berlinnél elérni, hogy engedélyezze a Leopard 2-es harckocsik exportját az ukrán fegyveres erőknek. Ebből a járműtípusból ugyanis több mint 1000 darab áll hadrendben Európa különféle haderőiben. Sorra jöttek a NATO vagy NATO-aspiráns vezetők azzal, hogy szívesen adnának Ukrajnának Leopard 2-eseket, csak Berlin döntésére várnak: összesen hét ország több mint 100 Leopard 2-est ajánlott fel eleinte Ukrajnának.

***UPDATE***Refreshed count of Western main battle tanks for . Challenger 2, M1 Abrams and Leopard 2... Between 73 (confirmed) and 175, excluding Canada #Ukraine — H (I) January 26, 2023

Berlin végül engedett a nyomásnak: sikerült megállapodni Amerikával arról, hogy Washington 31 Abrams tankot ad Ukrajnának, Németország pedig amellett, hogy modernebb, Leopard 2A6-os harckocsikat ajánlott fel az ukrán haderőnek, engedélyezte a harcjárművek kötöttségek nélküli exportját más országok számára.

A konkrét bejelentés után gyorsan visszatáncoltak az európai országok, jelen állás szerint úgy néz ki, hogy a legjobb esetben is

a legmodernebb széles körben hadrendben lévő Leopard 2A6-os harckocsiból egyelőre biztosan csak Németország küld 18 darabot,

talán Portugália küld még 3, Svédország pedig „maximum 10” darabot,

a régebbi, Leopard 2A4-es harckocsiból biztosan 40 darab megy Ukrajnának , Lengyelországtól, Kanadától, Norvégiától és Spanyolországtól,

, Lengyelországtól, Kanadától, Norvégiától és Spanyolországtól, illetve Finnország jelezte még, hogy küldenek majd valamikor 3 darab, ismeretlen típusváltozatú Leopard 2-est a kijevi erőknek.

Ezen kívül valamikor az év folyamán még kapnak majd az ukránok 14 brit Challenger 2-est,

illetve valamikor 2023 végén még 31 M1A2 Abrams harckocsit.

Így tehát Ukrajna az igényelt 200-300 és a várt 175 tank helyett a tervezett tavaszi offenzívához a legjobb esetben is körülbelül 60 darab modern NATO-harckocsival fognak rendelkezni, legnagyobb részben a Leopard 2-es hidegháborús variánsával, a Leopard 2A4-gyel.

A régebbi tankokból azért megy bőven

A görög haderő volt Leopard 1A5 harckocsija egy múzeumi bemutatón. Ukrajna körülbelül 80-100 ilyen harckocsit fog kapni, attól függően, hogy mennyit tud használható állapotba hozni sok évtizedes raktári tárolás után a Rheinmetall. Fotó: Adamicz, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Az ukrán hadvezetésnek persze nem kell teljesen a kardjába dőlnie, mivel „a modern NATO-harckocsikon” kívül számos régebbi tankot is kapnak, elsősorban

ismeretlen számú lengyel és / vagy cseh T-72M-variáns harckocsit,

harckocsit, 30 darab lengyel PT-91 -es harckocsit,

-es harckocsit, illetve körülbelül 80-100 darab Leopard 1A5-öst.

Lengyel PT-91 Twardy harckocsi egy NATO-gyakorlaton. A Lengyelország által adományozott T-72-es variánsok Ukrajna őszi offenzívájában is fontos szerepet játszottak. Fotó: U.S. Army photo by Sgt. Andres Chandler

Nyugodtan lehet tehát azzal számolni, hogy a Leopard 2-esek, Challengerek és Abramsek mellett egy jó 150-200 tankot leszállítanak még idén Ukrajna nyugati támogatói, összesen tehát az év végéig jó esély van rá, hogy meglesz az Ukrajna által áhított 200-300 harckocsi.

Joe Biden elnök amúgy nemrég 700 harckocsiról beszélt, ez alatt alighanem a háború alatt összesen leszállított és leszállítani tervezett harckocsik teljes számát értette. Mint ismert, a 2022-es évben Ukrajna már több mint 400 harckocsit kapott Lengyelországtól, Szlovéniától, Csehországtól és Észak-Macedóniától. Tehát, ha hozzárakjuk a 2023-ban leszállítani tervezett 300 harckocsit az eddig leszállított kb. 400-hoz, a 700 harckocsi teljesen reális.

Problémák és kihívások

Osztrák Leopard 2A4-es. Ausztria nem szállít fegyvereket Ukrajnának, a fotó illusztráció. Az Ukrajnának leszállított Leopard 2-esek jelentős többségét ez a harckocsitípus fogja adni. Fotó: U.S. Army photo by Spc. Nathanael Mercado

Az ukrán hadvezetésnek azonban kell néhány kihívással, problémával számolnia:

1. Az ukrán harckocsizó fegyvernem technológiai fölénye abszolút nem biztosított

Ahogy hangsúlyoztuk fentebb is: a valódi, orosz harckocsik többségével (értsd. a legnagyobb számban használt T-72B-variánsokkal) szembeni technológiai fölényben lévő NATO-harckocsik csak minimális számban lesznek jelen a csatatéren. A legtöbb orosz harckocsihoz képest szinte egyértelmű tűzerőbeli és védettségi fölényben lévő 18 darab Leopard 2A6-os, a 31 M1A2 Abrams és talán a 14 Challenger 2-es teljes száma vélhetően lényegesen elmarad az orosz T-90M harckocsik mennyiségétől, a harckocsikon kívül pedig számos más, modern páncéltörő eszközzel (pl. rakétaindítóval, drónokkal) kell szembenéznie ennek a minimális mennyiségű tanknak is.

A Leopard 1A5-ösök az 1960-as évekből származó Leopard 1-es platform legújabb modernizációi: ezek a járművek alighanem fel tudják venni a harcot az orosz T-62-esekkel és T-72-esek régebbi változataival, de nagy kérdés, mi lenne velük, ha a harctéren szembe találnák magukat például egy T-90M harckocsival.

De jó eséllyel még a BTR-80A, BTR-82-es harcjárművek, BMP-2-es IFV-k gépágyúja is át tudja ütni a Leopard 1-esek aránylag vékony páncélzatát. Ráadásul ezek a járművek még nem az évtizedek óta számos NATO-harckocsiban megtalálható 120 milliméteres Rh-120-as harckocsiágyút használják, hanem egy brit eredetű L7A3 L/52 típusú 105 milliméteres harckocsiágyút, melynek páncélátütő képessége nem biztos, hogy teljesíti a modern harctéri elvárásokat.

Hasonló a helyzet a T-72M1 / PT-91 harckocsikkal is: ezek ugyanannak a szovjet eredetű, T-72-es platformnak a modernizációi, melyeket az orosz haderő is nagy számban használ, ugyanakkor ennél modernebb harckocsikkal (pl. T-80BVM, T-90M) is szembe kerülhetnek a harctéren, nem is beszélve a Lancet drónokról vagy Kornet páncéltörőkről.

Az orosz T-90M harckocsik még a modernebb Leopard 2-eseknek is könnyedén problémákat okozhatnak, de alapvetően a páncéltörő robbanófejjel felszerelt orosz kamikaze-drónok, a harci helikopterek, vagy a páncéltörő rakétával felszerelt gyalogsági alakulatok jelentik a legnagyobb veszélyt. Fotó: Mil.ru

2. Lassú és darabos lesz a leszállítás

Az ukrán hadvezetés számára a legnagyobb problémát valószínűleg nem feltétlen a harcjárművek minősége, mennyisége jelenti majd, hanem azok leszállításának ütemezése.

Amit szinte biztosan tudunk az, hogy

Ukrajna tavasszal körülbelül 30 Leopard 2-est fog kapni, ezen kívül nagy valószínűséggel a T-72-variánsok is megérkeznek, valamint jó eséllyel a brit Challenger 2-esek is.

ezen kívül nagy valószínűséggel a T-72-variánsok is megérkeznek, valamint jó eséllyel a brit Challenger 2-esek is. A Leopard 1A5-ösök jelentős felújításra szorulnak, így csak a nyáron kerülnek Ukrajnába.

Az Abramsek csak az év végére jutnak a frontra.

A tervezett tavaszi offenzívát tehát a meglévő ukrán tankok és az oroszoktól zsákmányolt járművek mellett csak minimális mennyiségű NATO-harckocsi fogja kiegészíteni.

A szakaszos leszállítással az is problémás, hogy az ukrán haderő nem fogja tudni ezeket a technikai eszközöket nagyobb számban, egy koordinált művelet során alkalmazni a frontvonalon, egy ilyen művelet sikerére pedig jóval nagyobb esély van, mintha kisebb csoportokba osztva, időszakosan hajt csak végre műveleteket a járművekkel az ukrán haderő. Vagyis, simán lehet, hogy mire például az Abramsek Ukrajnába jutnak, az első körben leszállított Leopard 2-esek nagy része már harcképtelen lesz. Így az újabb járművek csak a régi eszköztár pótlására lesznek elegendők, egy nagyobb offenzívához való tartalékképzéshez nem.

M1A2 Abrams harckocsik és M2 Bradley lövészpáncélosok egy hadgyakorlaton. Fotó: US Army

Megteheti persze az ukrán hadvezetés azt is, hogy nem indítja meg tavasszal a már bejelentett ellentámadást, hanem tartalékolja a járműveket egy későbbi offenzívához, ahogy tette ezt a nyári hónapok során, a nagy sikerű őszi ellentámadás előtt. Ilyen esetben azonban arra is gondolni kell, hogy egyrészt az orosz haderő nagy hatótávolságú fegyverrendszerekkel célba tudja venni a tároláshoz használt járműdepókat, raktárakat, másrészt pedig az offenzívára így legjobb esetben is csak ősszel, talán télen kerülhet sor. Ahogy számos elemző felhívta azonban a figyelmet korábban: az idő nem feltétlen Ukrajnának kedvez.

3. Logisztikai rémálom

A harcjárművek üzemeltetése mellett azok karbantartására és lőszerellátására is gondolni kell, annak érdekében, hogy hosszú távon harcképesek maradjanak:

Ukrajna most egyszerre fog üzemeltetni régi, szovjet harckocsikat, átépített ukrán harcjárműveket, NATO-országokban korszerűsített szovjet eredetű eszközöket, oroszországtól zsákmányolt harcjárműveket, illetve négyféle NATO harckocsi-család országonként is kisebb eltéréseket mutató harckocsi-típusait.

Csak ha a lőszerellátás biztosítását nézzük, csak a harckocsiknál maradva: Ukrajnának egyszerre kell 105 milliméteres NATO (Leopard 1 és M-55S), 120 milliméteres NATO (Leopard 2, Abrams), az ettől eltérő, Challenger 2-es L30A1-es lövegével kompatibilis 120 milliméteres, 115 milliméteres szovjet (zsákmányolt T-62) és 125 milliméteres szovjet (a legtöbb szovjet / orosz tank) lőszerek beszerzéséről, tárolásáról, szállításáról szakszerűen gondoskodni. Az alkatrészellátás biztosítása és a járművek szakszerű karbantartása, valamint a karbantartó személyzet képzése pedig még ennél is problémásabb lehet.

És még nem is beszéltünk a gyalogsági harcjárművekről, tüzérségi eszközökről, páncélozott szállító harcjárművekről, légvédelmi eszközökről, melyekből szintén több százféle típusváltozatot üzemeltet majd Ukrajna. Amerikától, Kanadától kezdve Spanyolországon, Svédországon keresztül, egészen Törökországig (sőt, a zsákmányolt eszközök miatt Oroszországig), elképesztően sokféle igények mentén gyártott, teljesen eltérő típusú és rendeltetésű eszközök ezreiről beszélünk, több százféle típusváltozat alatt.

Ukrajna most alighanem a világ legsokszínűbb fegyverarzenáljával rendelkezik, ez pedig hatalmas terhet helyez az ország logisztikai képességeire.

Ukrajna szerencséje, hogy a kihívások megoldásában az eszközöket gyártó országok (kivéve persze Oroszországot) és Ukrajna környékén található NATO-országok is segítik őket (pl. a balti államok, lengyelek, csehet rendszeresen javítják az ukrán járműveket), így nem lehetetlen, mindenesetre nehéz feladat a logisztika.

4. A tank továbbra sem csodafegyver

Szétlőtt orosz páncélos-menetoszlop Vuhledar térségében. Ilyen és ehhez hasonló képeket gyakran láthatunk az ukrajnai háborúból. Az ésszel alkalmazott és megfelelő összfegyvernemi támogatásban részesített harckocsik amúgy hozhatnak áttörést a frontvonalon, de az irányított páncéltörő és tüzérségi fegyverek világában egy Otto Cariusnak vagy Michael Wittmannak már kevésbé jutna meghatározó szerep. Fotó: Ukrán Fegyveres Erők

Korábban rengetegszer írtunk már arról, hogy alapból is túl nagy csodavárás társul a harckocsikhoz, mint fegyvernem - technológiai színvonaltól, kezelői felkészültségtől, gyártó országtól függetlenül -, az ukrajnai háborúban pedig kifejezetten nagy számban pusztulnak a modern páncéltörő fegyverek miatt mind orosz, mind ukrán oldalon a harckocsik, páncélozott harcjárművek.

Az Oryx szakportál fotókkal igazolt gyűjtése szerint eddig ukrán oldalon 470 tank veszett el a harcokban, orosz oldalon ez a szám 1782. A valós szám valószínűleg ennél lényesen magasabb és mindez azt igazolja: akár százával jelenhetnének meg a fronton újabb és újabb tankszállítmányok, önmagában nem az dönti majd el a háborút, melyik oldalnak hány tankja van.

Két dolog van, ami háborúdöntő tényező lesz:

melyik oldal tud hatékonyabban átfogó, összfegyvernemi hadműveleteket folytatni,

melyik oldal rendelkezik nagyobb harcképes tartalékokkal.

Mindkét dologban fontos szerepet játszanak a harckocsik, de önmagában mind Oroszország, mind Ukrajna híján van olyan, kritikus képességeknek, melyeknek köszönhetően gyorsan le tudják zárni a háborút hagyományos fegyvereket alkalmazva. Ukrajnának például a modern vadászgépek hiánya és az egyre akutabb élőerő-létszámhiány okozhat gondot hosszú távon, Oroszországnak pedig a rendelkezésükre álló technikai eszközök minősége, ahogy Moszkva kénytelen egyre mélyebbre nyúlni az elhúzódó háború miatt raktárkészleteibe.

A hadászati támadófegyverek bevetése már más tészta, de reméljük, erre nem fog sor kerülni.

Címlapkép: Sascha Schuermann/Getty Images