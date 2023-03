Felkavaró felvételek: egyszerűen porig rombolta Marinkát az orosz bombázás

Marinka a donyeci orosz szeparatisták az ukrán fegyveres erők által ellenőrzött területek határán fekszik, ezért már a 2014-15-ös konfliktus során is intenzív harcok zajlottak a térségben. 2022. február-márciusában aztán szárazföldi támadást indítottak az oroszok a település megszerzéséért. Bár az orosz védelmi minisztérium már tavaly márciusban bejelentette Marinka elfoglalását, a településért valójában a mai napig mennek a harcok.

A település – elsősorban az intenzív orosz tüzérségi tűz miatt – mára gyakorlatilag teljesen megsemmisült. Egyetlen ép épület sem maradt a Marinkáról készült drónfelvételek alapján a városban.

When I first saw these images, I thought they were too shocking to be real so I didnt share them. I was wrong. This is Marinka, . The once peaceful city was completely destroyed by Russians. Nobody lives there anymore. Looks like a scene from a post-apocalyptic movie. #Ukraine