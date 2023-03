Mi folyik itt? Több száz amerikai páncélos gyűlt össze az orosz határtól alig 100 kilométerre

Lengyelország és Litvánia a texasi Fort Hoodban állomásozó 1. lovas hadosztály 2. dandár harccsoportjának lesz a legújabb állomáshelye. Ez a hadosztály az egyik legtöbbször kitüntetett egység az amerikai fegyveres erőknél. Az áthelyezésről szóló legelső beszámolók szerint a hadosztály kötelékébe mintegy 1250 darab katonai jármű tartozik, többek között az Ukrajnának is felajánlott M1 Abrams harckocsik és M2 Bradley lövészpáncélosok is.

A most érkező egységek a 1. lovas hadosztály 3. dandár harccsoportjának féléve az öreg kontinensen állomásozó csapatait váltják, akik máris megkezdték a berakodást a hazaútra. A most közzétett drónfelvételen több száz, a lengyelországi Gdynia kikötőjében berakodásra váró amerikai fegyver látható. A videóban feltűnnek M1 Abrams harckocsik, M2 Bradley lövészpáncélosok, különböző típusú páncélozott harcjárművek és egyéb szállító/logisztikai járművek is. A helyszínválasztás azért is érdekes, mert az amerikai eszközökkel tömött

kikötő az Oroszország területét képező Kalinyingrádi exlávétól mindössze 100 kilométerre, közúton kevesebb, mint két órára található.



Equipment belonging to the 3rd Armored Brigade Combat Team, 1st Cavalry Division staged at the Port of Gdynia, Poland in preparation for redeployment to the continental United States after serving in the Operation , Feb. 22, 2023. @USArmy