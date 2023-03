Valószínűleg elkéstek az ukránok Bahmut kiürítésével

Bár egyre több hír érkezik arról, hogy az ukrán erők megkezdték a visszavonulást, az ukrán hadvezetés nem hozott nyilvánosságra ilyen jellegű parancsot, sőt, egymásnak gyakran szögesen ellentmondó információkat is közöltek néhányszor: bejelentették azt, hogy nem tervezik a végtelenségig védeni a várost, ugyanakkor azt is, hogy a település irányítását továbbra is kézben tudják tartani.

Russian Forces are slowing closing the Cauldron on Ukrainian Forces still in Bakhmut, there are reports Defenders in the City have begun to Withdraw but there is now less than 2 Miles separating the Russian Positions with all Roads in and out of the City under Artillery Fire. pic.twitter.com/bydpyiQQWo