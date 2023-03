Itt az FSZB videója: így próbálták meg eltenni láb alól a Putyin-barát orosz mágnást?

Az orosz FSZB biztonsági szolgálata hétfőn közölte, hogy meghiúsított egy autóbombás merényletet egy ismert nacionalista üzletember, a Cargrad médiacsoport vezetője, Konsztantyin Malofejev ellen.

Malofejev, az állítólagos merénylet célpontja Vlagyimir Putyin elnök támogatója, aki egy nacionalista nézeteket hirdető konzervatív médiacsoport, a Cargrad tulajdonosa, és határozottan támogatja Oroszország ukrajnai háborúját. A merényletkísérlettel vádolt Gyenyisz Kapusztyin annak az Orosz Önkéntes Hadtestnek a tagja, amely magára vállalta a múlt heti, Ukrajnából Oroszország déli brjanszki régiójába történt betörést, amelyben maga Kapusztyin részt vett. A múlt heti akció során az Orosz Önkéntes Hadtest két, az ukrán határ mentén lévő község ellen intézett támadást - írta a Reuters.

Az FSZB, amely Oroszország legfőbb belföldi hírszerző szerve, közölte, hogy közbelépett, hogy megakadályozza a tervet, amely során elmondásuk szerint egy távirányítású házi készítésű bombát szereltek egy, Malofejev által használt autó aljára.

Az orosz Zvezda TV-csatorna megosztotta az FSZB videóját, amelyen az látható, amint egy férfi közeledik egy parkoló autóhoz, és egy pillanatra benyúl alá.

FSB claims it has prevented a car bombing assassination of businessman Konstantin Malofeyev who was heavily involved in fomenting war in Ukraine. They posted video of the bomb being planted, purportedly. pic.twitter.com/Lc214GCRFm

Később közzétettek egy másik videót, amelyen egy robot látszólag kivesz egy tárgyat az autó alól. A Reuters megjegyzi, hogy nem tudták ellenőrizni a videók hitelességét.

FSB claims that they have prevented an assassination attempt targeted at Konstanin Malofeyev, a Kremlin-supported businessman and propagandist. They blame Russian Volunteer Corps head Denis Kapustin for the attempt.Read more about Malofeyev here: https://t.co/zzk3jD04cE