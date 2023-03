Tragédiába torkollt a merész ukrán ellentámadás Bahmutnál

Pár napja írtunk arról, hogy északnyugati irányból ellentámadást indított Bahmut térségében az ukrán haderő, a cél Berhivka és Kraszna Hora térsége lehetett:

Most több ukránpárti, nemzetközi OSINT-elemző is a térségből érkező drónfelvételeket elemezve arra a következtetésre jutott, hogy az ellentámadást megfogta az orosz haderő, komoly veszteségeket okozva az akcióban részt vevő ukrán csapatoknak.

Julian Röpcke német elemző-újságíró szerint az orosz drónok detektálták az érkező ukrán páncélosokat és heves tüzérségi tűz alá vették őket.

It's simply unbelievable how the Ukrainian counteroffensive(?!) north of Bakhmut, conducted by at least nine BMP ifv, ended at a natural deadlock and under Russian drone surveillance and artillery fire ... at least four BMP-1 were destroyed. pic.twitter.com/amEsSKoPz2