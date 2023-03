Hullanak a T-72-esek Ukrajnában: drasztikus számokról érkezett jelentés

Az Oryx blog és Twitter-csatorna a háború első napjaitól kezdve foglalkozik a haditechnikai eszközökben elszenvedett veszteségek gyűjtésével és listázásával, mind az ukrán, mind az orosz oldal esetében. Az Oryx számai jelentősen elmaradnak az ukrán vagy az orosz védelmi minisztérium által közzétett számoktól, ugyanis a listára csakis olyan harcjárművek kerülhetnek fel, amelyek megsemmisülését/elfogását vizuálisan, felvételek alapján megerősítették.

A háború egy éves évfordulóját követően egy újabb mérföldkőhöz érkezett el az orosz veszteségek listája: a portál szerint az orosz hadsereg elveszítette 1000. T-72-es páncélosát is, ezzel pedig

számszerűleg odaveszett a háború előtti aktív állomány 50 százaléka.

is now visually confirmed to have lost more than 1000 T-72s during its war in Ukraine:38x T-72As9x T-72AVs244x T-72Bs82x T-72 Obr. 1989s1x T-72B Obr. 202227x T-72BAs294x T-72B3s3x T-72B3 Obr. 2014s206x T-72B3 Obr. 2016s97x Unknown T-72s #Russia