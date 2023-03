Ukránbarát csoport állhat az Északi Áramlat fölrobbantása mögött, folytatódik a küzdelem Bahmutért – Háborús híreink szerdán

Ahogy a háború kezdete óta megszokhattuk, most is sokszor egymásnak teljesen ellentmondó hírek érkeznek az ukrajnai frontvonal legintenzívebb összecsapásáról, ami jelenleg éppen a régóta ostromlott donbaszi város, Bahmut térségében zajlik. Betörtek az oroszok? Kivonulnak az ukránok? Ellentámadás indult? Az egész egy zseniális terv része? Fontos város egyáltalán Bahmut? Nézzük, mi történik most a frontvonal legintenzívebb szakaszán.