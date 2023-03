Videó: kilőtték az ukránok Oroszország legmodernebb fegyverét

A Zemledelije (magyarul földműves, mezőgazdaság) az orosz fegyveres erők egyik legmodernebb fegyvere, hivatalosan 2021-ben rendszeresítették.

Az ISDM a gyakorlatban egy 8x8-as Kamaz teherautóból, valamint az arra felszerelt 122mm-es rakétaindító konténerekből áll. Elsőre nem tűnik túl impozáns fegyvernek, ugyanakkor rendeltetése meglehetősen egyedi: a Zemledelije konvencionális rakéták helyett aknákat szór ki egy előre meghatározott területre, illetve el van látva egy olyan „okos” funkcióval, amely előre meghatározott paraméterek alapján előre „összeállítja” az aknamezőt: milyen sűrűn helyezkedjenek el a robbanótöltetek, gyalogság vagy járművek közelségében robbanjanak fel, stb.

Az okos aknákba mindemellett beszereltek egy IFF (Identify Friend or Foe – barát vagy ellenség azonosítás) rendszert, mely elméletben meg tudja különböztetni egymástól az aknamezőn áthaladó baráti egységeket, civileket, illetve ellenséges katonákat.

This brand new Russian ISDM Zemledeliye was about to open fire when an Ukrainian drone with a grenade spotted it and dropped the payload. Somewhere in Donetsk Oblast.Watch til end! #Ukraine