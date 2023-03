Megelevenedik Ukrajnában a Mad Max - Itt vannak a legdurvább harctéri fejlesztések

Mióta az emberek háborúkat vívnak, mindig megjelentek a csatatéren a házilag barkácsolt, eredetileg valamilyen teljesen más célra tervezett fegyverek, valamint a kétes minőségű harctéri „fejlesztések”. Ez természetesen a bő egy éve dúló orosz-ukrán háborúban sincs másképp. Láthatunk kifejezetten elmés megoldásokat, de olyan borzadályokat is, amelyek mintha egy Mad Max filmből gördültek volna ki. Mind a két végletből összegyűjtöttünk ötöt-ötöt.

Rönkszállítónak álcázott teherautók

A háború során az orosz csapatok többször is szembesültek azzal, hogy az ukrán tüzérség kínos pontossággal képes célba venni az utánpótlást szállító járműveket. A nyugati államok által Ukrajnának adott tüzérségi eszközök, a tömegesen felfegyverzett polgári drónok, illetve a különféle tankelhárító rakéták mind könnyű szerrel megsemmisítik a gyengén, vagy egyáltalán nem páncélozott üzemagyagot, lőszert vagy élelmet szállító teherautókat.

Az oroszok legalább egy esetben trükkös megoldást alkalmaztak a veszteségek mérséklése érdekében:

olyan matricákkal ragasztottak tele egy üzemanyagszállító teherautót, melyek azt a benyomást keltik, hogy mindössze egy civil rönkszállító autó közlekedik az úton.

Russians started to disguise their military fuel (as possibly other) trucks as logging trucks https://t.co/vSueqx0YTy — Euromaidan (Press) January 5, 2023

Közelről természetesen eléggé feltűnő a csel, egy út mentén megbúvó, páncéltörő rakétával felszerelt ukrán katonát valószínűleg nem tévesztene meg a matricázás, érdemes azonban figyelembe venni azt, hogy ezek a teherautók a veszteségeiket elsősorban dróntámadások, illetve tüzérségi tűz következtében szenvedik el, a tüzérséget irányító pilóta nélküli repülőgépek azonban nagy magasságból valószínűleg csak nehezen tudnák felismerni a cselt.

Gyanús farakások

A háború korábbi hónapjaiban az ukrán erők komoly veszteségeket szenvedtek el az orosz Lancet öngyilkos drónok ténykedésének köszönhetően. Az olcsó, kis méretű robotrepülők újabb modelljei még egy jobban páncélozott önjáró löveg páncélzatát is képesek átütni, van azonban egy komoly hátrányuk: kizárólag vizuális alapon tudnak tájékozódni.

: Successful destruction of a Ukrainian Osa SAM system by a Russian Lancet loitering munition in Oblast....or not, as the target was actually a decoy. #Ukraine — (Ukraine) January 15, 2023

Ezt a hiányosságot az ukrán csapatok meglehetősen korán felismerték, és válaszként elkezdték a frontvonalakon tömegesen megtalálható ládákat földbe ásott harckocsifedezékekbe bepakolni, és úgy összeállítani, hogy nagy magasságból egy éppen tüzelésre készülő önjáró lövegre hasonlítson. A megfelelő hatás kedvéért még egy „csövet” is eszkábáltak a „fegyverre”, és a felvételek alapján úgy tűnik, a Lancet kezelőszemélyzetét sikerült is megtéveszteni.

Makettezés a harctéren

Az ukránok közelről sem csak sebtében összedobált ládákkal próbálják meg becsapni az orosz tüzérséget, valamint drónokat. A háború korai szakaszában a Washingtontól kapott csúcsfegyver, az M142 HIMARS rakéta-sorozatvető makettjeit készítették el fából, melyek kilövése után az orosz hadvezetés büszkén jelentette azt, hogy újabb HIMARS esett áldozatul csapataiknak, arra nem ügyelve, hogy az ilyen bejelentések száma egy idő után meghaladta az Ukránok által ténylegesen használt fegyverek számát.

Egy csehországi vállalat még a fa maketteknél is elmésebb megoldással rukkolt elő: elkezdtek a HIMARS nagytestvérére, az M270 MARS rakéta sorozatvetőre megszólalásig hasonlító, felfújható replikákat gyártani, melyeket szintén értékesítenek Ukrajnában.

Czech TV : Czech production of inflatable decoys HIMARS, which are delivered to Ukraine (English subtitles added) @ReporteriCT — Tarmo () February 22, 2023

A különféle fa makettek és a felfújható replikák sikeres bevetése igazolja azt, hogy az orosz közepes hatótávolságú fegyverek jelentős része a mai napig a „látottak” alapján méri be a célpontot. Egy hőképalkotással, vagy rádiójelek bemérésével működő fegyver számára ezek a fa és gumi „makettek” láthatatlanok maradnának, szemben a valódi fegyverekkel.

Radarpusztító rakéta az ukrán MIG-eken

2022 nyarán a háborút figyelemmel követő katonai szakértők furcsa jelenségre lettek figyelmesek: sorra semmisültek meg olyan orosz fegyverek, melyek a front mögött, bőven a HIMARS rakéták hatótávolságán kívül helyezkedtek el. A fegyverekben egy valami volt közös: mindegyikük radarokkal mérte be a célpontját.

Hamar megjelölték a fegyvert, amely ilyen károkat képes okozni: az amerikai AGM-88 HARM rakéták kifejezetten a légvédelem által használt radarállomások és légvédelmi rakéták megsemmisítésére lettek kifejlesztve, az elmélettel azonban volt egy komoly probléma: a HARM nem kompatibilis a szovjet gyártmányú MIG-29-es vadászbombázókkal.

Mint később kiderült, ez az apró bökkenő nem zavarta túlságosan az ukrán légierőt, akik addig farigcsálták a MIG-ek szárnya alatt található indítósíneket, amíg arra fel tudták eszkábálni a NATO által használt rakétákat.

ВСУ начали использовать американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.Остатки от этой ракеты были найдены на позициях ВС РФ. Максимальная дальность пуска 150 километров, минимальная 25. pic.twitter.com/KAUdZvRvcF — Мітяй (@sgorlovki) August 7, 2022

Az ukrán pilóták ezt követően maximálisan kihasználták az AGM-88 által alkalmazott ’fire and forget’ rendszert, melynek lényege röviden az, hogy a pilótának nem szükséges semmilyen célpontot bemérnie, egyszerűen abba az irányba lövi ki a rakétát, ahol ellenséges légvédelem állomásozik, a fegyver pedig 50 kilométeres hatósugarán belül magától „megtalálja” a célpontot.

A háború igazi sztárjai: a polgári drónok

Bár az ukrán csapatok számtalan kiváló fegyverhez hozzájutottak a háború kirobbanása óta, a legnagyobb mennyiségben felhasznált repülő eszközök mégis a civil piacra tervezett egyszerű drónok voltak.

Az ukrán csapatok az apró eszközöket egyfelől felderítésre és tűzvezetésre használják: a fegyvertelen drónt a pilóta az ellenséges állások fölé repteti, és közli a tüzérséggel a célpont koordinátáit (melyeket akár a drón saját GPS-jelei alapján is be lehet mérni). A kamerán keresztül a pilóta látja, hogy szükség van-e a tüzérség részéről némi „kiigazításra”, amit szintén továbbít feléjük.

Watch until end. Ukrainian drone operators are pros. #Ukraine — Tendar (@Tendar) March 5, 2023

A különféle gránátokkal felszerelt polgári drónokkal emellett a beásott orosz csapatok is támadhatóak. Az egyszerű repeszgránátokkal a gyalogságot, páncéltörő gránátokkal pedig a könnyen páncélozott járműveket lehet kellemetlen helyzetbe hozni, sőt, az ukrán katonák elterjedt taktikája az, hogy a hátrahagyott orosz harckocsik és egyéb páncélozott járművek kibúvónyílásba is beleejtenek egy gránátot, mely begyújtja a páncélos lőszerkészletét, megsemmisítve ezzel a járművet.

Levegő-föld rakéta… Egy BMP-n?

A BMP-1-es nem tüzérségi eszköz, feladata a katonák harctéri szállítása, és tűztámogatása, de úgy látszik, az ukrán fegyvereseket ez a rendeltetés nem igazán zavarta akkor, amikor fölhegesztettek két darab UB-32-es rakétaindító konténert a járműre.

Míg a BMP egy szárazföldi jármű, addig az UB-32-es helikoptereken és vadászbombázókon szokott helyet kapni, hiszen egy nem irányított levegő-föld rakétarendszer.

Did the Ukrainians installed two UB-32 57mm rocket pods from a Mil Mi-8/17 or Mil Mi-24 helicopter (or Su-25 attack aircraft) on a BMP-1 chassis and are using it as a rocket launcher? pic.twitter.com/fUKwz0wDTt — Status-6 (@Archer83Able) December 8, 2022

A két fegyver frigyéből született borzalom hatékonysága megkérdőjelezhető. Bár az ukrán csapatok lényegében egy rakéta-sorozatvetőt tákoltak össze, az UB-32-es célzórendszere semmilyen irányból nem kompatibilis a szárazföldi járművekkel, így lényegében egy módon használható az eszköz: nagyjából abba az irányba fordulnak vele, ahol orosz csapatokat sejtenek, és útjára engedik a rakétákat, melyek lehet, hogy eltalálnak valamit.

Toyota Hilux: ideális offroad túrákhoz és háborús helyzetekhez

A japán gyár platós terepjárói esetén elterjedt vicc az, hogy ha egy – általában afrikai vagy közel-keleti – országban fegyveres konfliktus dúl, ott egészen biztosan nagy számban megtaláljuk a Toyota valamely kocsiját is, rendszerint fegyverekkel teleaggatva.

A helyzet Ukrajnában is hasonló, ugyanis az ukrán fegyveres erők a Hilux hírnevét ismerve megpróbálkoztak a saját verzió megalkotásával, ami, nos… érdekesen sikerült.

Hasonlóan jobban páncélozott kollégájához, a fentebb látható BMP-1-eshez a Toyota is kapott kettő nem irányított levegő-föld rakétakonténert, így valószínűleg a felhasználási módja is valami hasonló kéne, hogy legyen.

Bár a fotón nem egyértelmű, a két konténer valószínűleg forgatható, illetve a dőlésszögük is állítható, ellenkező esetben ugyanis csak egy valamire lennének alkalmasak: egy harminc méteres sávban lövészárkot ásni a kocsi előtt.

Akármi is legyen ez...

Az orosz csapatok legfrissebb harctéri fejlesztésének áldozata néhány MT-LB páncélozott szállító harcjármű volt, melyek a készletkisöprés jegyében kaptak némi extra fegyverzetet, a fegyvernemet azonban itt sem igazán sikerült eltalálni.

Az egyébként kórosan alulpáncélozott, és alulfegyverzett MT-LB hátuljából kiálló valami nem más, mint egy 25mm-es 2M-3 öntöltő ágyú, mely történetesen egy hajófedélzeti fegyver.

The state of the Russian defense industry in one video. #Ukraine — Tendar (@Tendar) March 5, 2023

A jármű síkjából látványosan kiálló toronynak hála az orosz csapatoknak sikerült megfosztani az MT-LB-t az egyetlen olyan eszköztől, ami meg tudná védeni bármilyen 7,62x39mm-es kalibernél nagyobb fegyvertől: a lapos kialakításból adódó jó rejtőzködőképességtől.

Mindemellett kérdéses az is, hogy pontosan mire is szeretnék használni a jelentősen leromlott mozgékonyságú szörnyeteget. A 2M-3 élőerő ellen nem kifejezetten hatékony, és bár a könnyen páncélozott járműveket ki tudja ütni, az ukránok rendelkezésére álló nagyjából bármelyik hasonló kaliberű jármű is képes átlyuggatni az MT-LB páncélzatát, ami még a jármű orrán sem haladja meg a 10 millimétert.

Fehéroroszország sajátos rakétaelhárító rendszere

Bár Minszk az orosz-ukrán háború kirobbanása óta ragaszkodik ahhoz az állásponthoz, melynek értelmében kizárólag abban az esetben vonulnának hadba, ha őket érné támadás, ez nem akadályozta meg a belarusz harckocsizókat abban, hogy fúrjanak faragjanak egy kicsit.

A fotón egy T-72-es látható, ebben semmi meglepő nincs, hiszen az ukrajnai harcokban leggyakrabban előforduló harckocsiról van szó. Ellenben a jármű hátuljából kiálló valami finoman szólva is unortodox.

New tank high tech against heat seeking missiles:A little fire in a tin can... pic.twitter.com/rhqPW9hhbY — C4H10FO2P (@markito0171) October 28, 2022

A fehérorosz harckocsizók minden bizonnyal tisztában vannak azzal, hogy Ukrajna nagy számban kapott nyugatról az FJM-148 Javelin rakétákból, ahogy az is ismert lehet a számukra, hogy a fegyver a kibocsátott hő alapján találja meg a célpontokat.

Egy T-72-es esetében ez a hő a jármű hátsó feléből, a motortérből érkezik, a jármű személyzete pedig vélhetően úgy gondolta, hogy a tankra nem túl igényesen feleszkábált vascső végén pislákoló apró őrláng elég lesz ahhoz, hogy a közel 200 ezer dollár értékű rakétát becsapja.

A valóság ezzel szemben az, hogy a T-72-es motorteréből áramló hő olyan jól láthatóvá teszi egy hőkamera számára a járművet, hogy egy ilyen gyertyácska lényegében nem is látszódik mellette, maximum a szentjánosbogarakat vonzza oda.

Guruló bomba, teherautónak álcázva

Sufnituning válogatásunk abszolút győztese egy orosz teherautó sofőr, aki járművének sajátos átalakításával nagy valószínűséggel egy Darwin-díjat is bezsebelhetett.

A nem páncélozott járművek sofőrjei részéről érthető igény az, hogy valamilyen extra védelemre tegyenek szert a teherautóikon, ezt azonban általában kiegészítő páncéllemezek felszerelésével érik el. A fotón látható furcsa „téglákat” nem véletlenül nem alkalmazzák.

A teherautóra feleszkábált téglák úgynevezett ERA (Explosive Reactive Armour – Robbanó Reaktív Páncélzat) tömbök, melyek lényege az, hogy a járműbe becsapódó rakéta energiáját egy „ellenrobbanással” hatástalanítják.

Az ilyen kiegészítő páncélzat felrobbanása természetesen tetemes nyomást helyez a jármű kasznijára is, így nemhogy teherautókon, de az egyébként páncélozott MT-LB-ken és BMP-ken sem alkalmazzák, ugyanis a legénység védelmére hivatott ERA tömb egyszerűen átszakítaná a jármű páncélzatát.

A címlapkép illusztráció, az Iszlám Állam egyik házi készítésű harcjárműve látható rajta, Irakban. Forrás: Giles Clarke/Getty Images