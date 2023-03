Trump legnagyobb riválisával találkozott Novák Katalin

Novák Katalin a flordiai kormányzó évértékelő beszéde után találkozott a politikussal az állami fővárosban, Tallahassee-ben. Arról nincs információ, hogy miről egyeztettek.

Ron DeSantis tartják a 2024-es amerikai elnökválasztáson Donald Trump egyetlen esélyes kihívójának a Republikánus Párton belül, a floridai kormányzó viszont nem jelentette még be hivatalos indulását, miközben Trump már kampányol.

A kampány részének tekinthető az is, hogy Trump, annak ellenére, hogy korábban jó kapcsolatot ápolt DeSantisszal, az elmúlt hetekben több személyes támadást is intézett ellene, egyebek mellett előkerült egy régi fotó is, melyen Florida kormányzója még tanárként kiskorú diákjaival bulizik.