Visszavonják Grúziában a putyini mintára készült törvényjavaslatot

A bejelentést a grúz köztelevízióban néhány órával azután tették, hogy

ismét több tízezren gyűltek össze a grúz parlament előtt a tervezet ellen tiltakozva, a rendőrökkel is összecsapások voltak.

A tüntetők grúz, EU-s, amerikai és ukrán zászlókkal vonultak utcára. A kétnapos tüntetéssorozat alatt összesen 142 embert vettek őrizetbe a grúz hatóságok.

A törvénytervezet értelmében minden olyan szervezetnek, amely bevételének több mint 20 százalékát külföldről kapja, „külföldi ügynökként” kellett volna magát regisztrálni. A tervezet nagyon hasonlított ahhoz, amely Oroszországban már több mint egy évtizede érvényben van.

Az Európai Unió grúziai irodája üdvözölte a törvény visszavonását.

It is reported that protesters in Tbilisi were forced out from the central Rustaveli Avenue by special forces.We stand with the people of Georgia in their fight for freedom. pic.twitter.com/g6hvnbHPdU