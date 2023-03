A Fehér Házig jutott a magyar kormány ügye

David Pressman, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete több magasrangú amerikai külügyi tisztviselővel, valamint a Fehér Ház tagjaival is találkozott. Az elmúlt időszakban kommunikációs szinten konfliktusossá vált magyar-amerikai kapcsolatokról tett jelentést a diplomata.

David Pressman, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete a héten Washingtonba utazott, hogy az Egyesült Államok külügyminiszterével, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsának vezető tisztviselőivel és az Egyesült Államok szenátusának kétpárti vezetésével konzultáljon az amerikai-magyar kapcsolatok jelenlegi helyzetéről - közölte az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége.

Az elmúlt időszakban a nagykövetet többször is bírálták a kormány tagjai, Orbán Viktor még az évértékelő beszédében is megemlítette, valamint több alkalommal is kritizálta az Egyesült Államokat az orosz-ukrán háború kapcsán. Más magyar kormánytagok is így tettek, míg David Pressman is hangot adott annak, hogy aggasztják a magyar kabinet amerikaellenes kijelentései. Ennek fényében a mostani washingtoni találkozó üzenetértékű.

A közlemény is erről árulkodik,

a nagykövet találkozott Antony Blinken külügyminiszterrel és a Fehér Ház magas rangú tisztviselőivel, hogy megvitassák a szövetségesünkkel való kapcsolat legújabb fejleményeit, beleértve a magas rangú magyar tisztviselők egyedülállóan amerikaellenes retorikáját és a magyar kormány által ellenőrzött média hasonló hangvételét.

A szenátus vezetésével folytatott megbeszélései során a nagykövet megvitatta kapcsolataink jelenlegi helyzetét, a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szembeni fellépésben a szövetségesek egységességének fontosságát, Svédország és Finnország NATO-csatlakozásának sürgősségét, a magyar vezetés által az Egyesült Államokról tett legutóbbi nyilatkozatokat, valamint elkötelezettségünket, hogy a rendkívül összetett időszakban e fontos kapcsolat ápolásán munkálkodjunk - írják a beszámolóban."Magyarország fontos pillanathoz érkezett a jövőbeli útjának meghatározásában" - mondta a nagykövet.

Miközben Oroszország kiprovokálatlan háborúja dúl a szomszédban, eljött az ideje egy erősebb kapcsolatnak Magyarország és transzatlanti szövetségesei és partnerei között

- fogalmazott Pressman.

Címlapkép: David Pressman nagykövet és Antony Blinken külügyminiszter. Forrás: US Embassy Budapest.